El Hogar de Cristo solicita donaciones para continuar su labor solidaria: “Recibimos la vida como viene”

REDACCIÓN ELONCE
El Hogar de Cristo de Paraná lanzó una campaña solidaria para sostener su funcionamiento ante la crítica situación económica que atraviesa el país. Solicitan alimentos, abrigo y elementos de higiene, supo Elonce.
El Hogar de Cristo de Paraná lanzó una campaña solidaria para sostener su funcionamiento ante la crítica situación económica que atraviesa el país. El espacio, ubicado en calle 25 de Junio 876, asiste diariamente a decenas de personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo familias, personas en situación de calle y quienes atraviesan consumos problemáticos.
Al respecto, el psicólogo Federico Manavella explicó a Elonce que el centro barrial funciona hace ocho años en el Salón de la Capilla de Lourdes y forma parte de la red Hogar de Cristo y del Sedronar. “Recibimos entre 30 y 60 personas por día, con distintas realidades y necesidades”, indicó.
El espacio ofrece contención integral: desayuno, almuerzo, higiene personal, lavado de ropa y acompañamiento terapéutico. Además, se desarrollan talleres de expresión, consumo problemático y actividades orientadas a la inclusión social y laboral.
Un espacio de contención y acompañamiento
Desde la institución destacaron que el objetivo principal es generar vínculos y acompañar a las personas desde una mirada integral. “Intentamos que sea un espacio familiar, donde cada uno pueda venir con su historia de vida y ser acompañado”, señaló el psicólogo al remarcar: "Recibimos la vida como viene".
Los testimonios de quienes asisten reflejaron la importancia del lugar. “Acá encontramos apoyo y contención, es como una familia”, expresó uno de los concurrentes, quien señaló que el espacio resulta clave para atravesar situaciones de consumo y exclusión social.
Muchos de los asistentes se encuentran en situación de calle y utilizan el centro como un lugar de resguardo durante el día, donde pueden alimentarse, higienizarse y recibir acompañamiento.
Pedido a la comunidad
Ante el contexto económico, desde el Hogar de Cristo apelaron a la solidaridad de la comunidad para sostener las actividades. Entre los principales pedidos se encuentran alimentos, productos de higiene, ropa -especialmente de abrigo- y calzado.
También destacaron la necesidad de artículos como juguetes y útiles escolares, debido al acompañamiento que brindan a niños y adolescentes. Además, solicitaron electrodomésticos en buen estado, como lavarropas o secarropas.
Las donaciones pueden realizarse de manera presencial en la sede del centro, comunicándose a través de redes social o al teléfono 3434721021 o mediante transferencias, a través del alias: hogardecristo- cuyo titular es la Cooperativa de Trabajo de Lourdes a través de Banco Credicoop.
Desde el espacio remarcaron que las adicciones y la vulnerabilidad social requieren un abordaje integral y comunitario. En ese sentido, destacaron que el acompañamiento de la sociedad resulta fundamental para sostener el trabajo cotidiano y brindar respuestas a quienes más lo necesitan.