Campaña solidaria para costear tratamiento de mujer con enfermedad autoinmune

REDACCIÓN ELONCE
La campaña solidaria para el tratamiento de Mónica Gómez busca reunir fondos para estudios médicos clave. La familia impulsa rifas y donaciones ante la falta de diagnóstico y cobertura. Elonce difundió el pedido para ampliar el alcance.
La campaña solidaria para el tratamiento de Mónica Gómez se impulsó en Concordia, con el objetivo de reunir fondos que permitan acceder a estudios médicos fundamentales para definir un diagnóstico y comenzar un tratamiento adecuado. La iniciativa fue promovida por su entorno familiar ante el complejo cuadro de salud que atraviesa la mujer de 69 años, quien padece una enfermedad autoinmune aún no determinada.
La situación fue dada a conocer en una entrevista con Elonce, donde Maru Troncoso, familiar de Mónica, explicó los motivos que llevaron a lanzar la colecta. “Mónica es mi exsuegra, es oriunda de Concordia, en este momento, se encuentra cursando una enfermedad autoinmune sin diagnosticar. Podría ser lupus o artritis reumatoidea”, relató.
En ese sentido, indicó que el estado de salud de la mujer se deterioró en los últimos meses, lo que derivó en una situación crítica tanto en lo físico como en lo emocional. “Dada la situación grave que está padeciendo y la depresión que está cursando por los dolores, está con una licencia sin goce de sueldo”, precisó.
Dificultades para acceder a estudios médicos
Según detalló Troncoso, uno de los principales obstáculos es la imposibilidad de realizar estudios específicos en el sistema público local. “La salud pública acá en Concordia no tiene los estudios específicos que Mónica necesita”, afirmó, y agregó que los análisis deben realizarse de forma particular.
El costo de estos estudios representa una barrera significativa para la familia. “Un programa que de forma particular nos está saliendo alrededor de 1 millón de pesos”, señaló, al tiempo que remarcó la urgencia de reunir ese monto para avanzar con el diagnóstico.
Ante este escenario, la familia decidió impulsar una campaña solidaria que incluye donaciones voluntarias y la venta de rifas. “Nuestra idea original fue que, si 2000 personas donaban 1.000 pesos, Mónica podía iniciar los estudios específicos”, explicó.
Un diagnóstico clave para iniciar tratamiento
La falta de diagnóstico impide que los profesionales puedan indicar un tratamiento adecuado. “Hasta no tener un diagnóstico, no le van a dar un tratamiento correcto”, subrayó Troncoso a Elonce, quien también remarcó los riesgos de medicar sin certezas.
En esa línea, explicó que el cuadro de Mónica requiere precisión médica. “Si por ejemplo no es lupus, la medicina para lupus puede tener efectos secundarios. Entonces sí o sí, debemos diagnosticar la patología primero”, sostuvo.
Además, confirmó que la mujer tiene un turno médico programado para avanzar en su situación administrativa y sanitaria. “El día 15 tenemos turno para la junta médica para solicitar un certificado único de discapacidad y que Mónica pueda tener su atención 100% gratuita”, indicó.
Estado de salud y evolución del cuadro
El cuadro clínico de Mónica se arrastra desde el año pasado, período en el que consultó a distintos especialistas sin obtener un diagnóstico definitivo. “Pasamos por muchos traumatólogos, médicos clínicos”, expresó Troncoso durante la entrevista.
Sin embargo, en las últimas semanas la situación se agravó considerablemente. “Esta semana Mónica solamente se levantó el día de ayer para asistir al médico y hoy a la mañana estuvo descompensada”, describió.
El deterioro también impactó en su calidad de vida. “Es muy triste para nosotros como familia verla así, super flaquita, con dolores que no puede controlar”, lamentó su familiar, al tiempo que destacó que anteriormente llevaba una vida activa como docente.
Recaudación y pedido de colaboración
La campaña solidaria comenzó hace pocas semanas y ya logró reunir algunas donaciones, aunque aún lejos del objetivo. “Desde el primer video que grabé hasta hoy pasaron tres días y hemos juntado en donaciones 67.000 pesos”, indicó.
En paralelo, se lanzó una rifa solidaria con un valor accesible para incentivar la participación. “Tenemos una rifa con el costo de 1.000 pesos el número”, comentó, y agregó que el sorteo se realizará el próximo 10 de mayo.
No obstante, la familia advirtió que la venta avanza lentamente. “La rifa se va vendiendo, pero de forma muy lenta. Entonces seguimos apelando a la difusión”, señaló Troncoso a Elonce, quien destacó el rol de los medios en amplificar el mensaje.
Cómo colaborar con la campaña
Para quienes deseen colaborar, la familia puso a disposición un alias bancario a nombre de Mónica Gómez, además de canales de contacto para adquirir números de la rifa. “Ponemos a disposición el alias de Mónica para que la gente que pueda aportar su granito de arena, no importa el monto que sea”, expresó.
El alias es: Moni.bea.Gomez. A nombre de: Mónica Beatriz Gómez.
También invitó a comunicarse a través de redes sociales para obtener más información. “Pueden seguirme en mi Instagram y pedirnos por ahí también su numerito de rifa”, indicó.
Finalmente, Troncoso apeló a la solidaridad de la comunidad. “Sé que los entrerrianos, los argentinos somos sumamente solidarios. Hoy personas donando 1.000 pesos pueden hacer la diferencia para que Mónica pueda hacerse sus estudios cuanto antes”, concluyó.