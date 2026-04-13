Detuvieron a un hombre con ruedas robadas de un depósito municipal de Paraná

Un hombre fue detenido en Paraná tras ser interceptado por la Policía mientras trasladaba dos ruedas que habían sido sustraídas de un Depósito Municipal de Paraná, en el marco de distintos operativos de seguridad realizados en la ciudad.
El procedimiento tuvo lugar en la tarde del domingo en inmediaciones de calles Ruperto Pérez y Miguel Cané. Allí, efectivos policiales identificaron a un masculino que llevaba consigo dos ruedas completas, una rodado 17 con logo de Peugeot y otra rodado 16 con logo de Ford, ambas en excelente estado de conservación.
Minutos después, se comprobó que los elementos habían sido robados de un Depósito Municipal. Ante esta situación, la fiscal interviniente dispuso el traslado del sujeto hacia la Alcaidía, quedando a disposición de la Justicia.
Secuestro de elementos por receptación sospechosa
En otro procedimiento realizado también durante la tarde, personal policial intervino en la zona de Acceso Norte y Circunvalación a partir de un aviso de la Sala de Monitoreo y Videovigilancia del 911, que alertó sobre varias personas trasladando distintos objetos, entre ellos parlantes, una escalera y una ventana.
Los elementos habrían sido comercializados momentos antes en una vivienda de calle Fraternidad. Tras localizar a los involucrados, se dio intervención a la Fiscalía, que dispuso el secuestro de los objetos y la correcta identificación de las personas, quienes quedaron supeditadas a la causa mientras se investiga la procedencia de los elementos.
Recuperaron una bicicleta tras patrullaje
Por otra parte, durante la mañana y en el marco de recorridas preventivas, la Policía intervino en inmediaciones de Cortada San Cayetano tras la denuncia del robo de una bicicleta.
En el operativo, los efectivos lograron localizar una bicicleta marca Philco, rodado 29, color gris y en regular estado de conservación, que fue secuestrada y quedó a disposición de la Justicia para establecer su propiedad y procedencia.