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Sociedad Era oriundo de La Paz

Despidieron con sentidos mensajes al universitario entrerriano hallado muerto en Santa Fe

Elonce pudo confirmar que el joven oriundo de La Paz tenía 21 años y fue encontrado sin vida en un edificio en Santa Fe. El hecho es investigado como muerte por caída desde altura.

13 de Abril de 2026
Benjamín Gabriel Martínez Isaurralde
Benjamín Gabriel Martínez Isaurralde Foto: redes sociales

Elonce pudo confirmar que el joven oriundo de La Paz tenía 21 años y fue encontrado sin vida en un edificio en Santa Fe. El hecho es investigado como muerte por caída desde altura.

La muerte de un joven entrerriano de 21 años generó profunda conmoción y dolor en la comunidad, luego de que fuera hallado sin vida en un edificio en Santa Fe. Elonce pudo confirmar que se trataba de Benjamín Gabriel Martínez Isaurralde, oriundo de La Paz y residente en Paraná, donde cursaba estudios universitarios.

 

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando personal policial fue alertado sobre una situación grave en un inmueble ubicado en calle San Jerónimo al 1900, en Santa Fe. Al llegar al lugar, constataron el fallecimiento del joven en el patio interno del edificio.

El fallecimiento del joven provocó una fuerte repercusión en su ciudad de origen. Instituciones educativas a las que asistió expresaron su pesar y acompañaron a la familia en este difícil momento.

Sus restos fueron velados en una sala de La Paz y sepultados este lunes en el cementerio local, donde familiares, amigos y allegados le darán el último adiós.

Cómo ocurrió el hecho

 

De acuerdo a los primeros testimonios, el joven se encontraba en un departamento junto a amigos. En un momento manifestó que se retiraba y, segundos después, se escuchó un fuerte ruido.

 

Al verificar lo ocurrido, advirtieron que se había precipitado desde altura hacia el patio interno. El cuerpo fue hallado sobre una estructura de alambre que cedió por el impacto.

 

Peritos que trabajaron en el lugar constataron múltiples fracturas, compatibles con una caída desde un nivel elevado. También se realizaron peritajes en la azotea del edificio, desde donde se presume ocurrió el hecho.

 

La causa fue caratulada en principio como “muerte por precipitación desde altura” y quedó a cargo del fiscal en turno, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido.

Temas:

La Paz Paraná Santa Fe estudiante universitario salud mental
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