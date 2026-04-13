Llaman a licitación para obras en una escuela de Concordia por $38 millones

En Concordia, el Gobierno de Entre Ríos avanzará con un proyecto de obras para mejorar la infraestructura de un establecimiento educativo que presenta distintas problemáticas edilicias. La iniciativa contempla intervenciones en cubiertas, sanitarios y el gimnasio, con el objetivo de optimizar las condiciones de funcionamiento.

Según se informó oficialmente, el proceso comenzará con la apertura de sobres prevista para el jueves 16 de abril a las 10, en la Dirección General de Arquitectura y Construcciones. La obra cuenta con un presupuesto oficial de 38 millones de pesos.

El proyecto forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, orientado a mejorar las condiciones edilicias en instituciones educativas de la provincia.

Problemas detectados en el edificio

La escuela Nº 2 José Gervasio Artigas, ubicada en calle Antártida Argentina 174, cuenta con una matrícula de 165 alumnos y presenta diversas dificultades estructurales.

Entre los principales inconvenientes se registran filtraciones en techos, deterioro de cielorrasos con riesgo de desprendimiento y sectores con pisos dañados o hundidos.

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Además, en el gimnasio se detectaron problemas en el sistema cloacal, una situación que también afecta a los sanitarios y complica el uso normal de las instalaciones.

Alcance de las intervenciones

Las tareas previstas incluyen la reparación e impermeabilización de cubiertas, el recambio de elementos deteriorados y la reposición de cielorrasos afectados.

También se realizará la reconstrucción de sectores de piso dañados, junto con trabajos en el sistema sanitario, como la colocación de griferías y la limpieza y desobstrucción de cañerías.

En el gimnasio se instalarán extractores de aire y se adecuarán las instalaciones de gas, además de intervenir en los desagües pluviales para mejorar su funcionamiento.