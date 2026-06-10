Nueva zonificación del Parque Nacional Pre Delta: los beneficios para el Campo Coronel Sarmiento

La zonificación del Parque Nacional Pre Delta fue aprobada por la Administración de Parques Nacionales mediante una resolución que establece los usos permitidos en Campo Coronel Sarmiento, un predio de 146 hectáreas incorporado al área protegida y considerado estratégico para el desarrollo futuro del parque.

El intendente del Parque Nacional Pre Delta, Jeremías Mancini, explicó a Elonce que la medida forma parte del proceso de consolidación de este sector, que perteneció al Ejército Argentino y fue incorporado al parque en 2010.

Según detalló, la nueva normativa permite definir qué actividades podrán realizarse en cada espacio y garantiza una planificación ordenada para la conservación ambiental, el turismo y la investigación científica.

Un área estratégica para el futuro del parque

El Campo Coronel Sarmiento posee características muy diferentes al resto del Parque Nacional Pre Delta. Mientras gran parte del área protegida corresponde al valle de inundación del río Paraná, este sector se encuentra en una zona elevada que no suele verse afectada por las crecientes.

La incorporación definitiva del predio permitió sumar ambientes naturales de gran valor ecológico, como bosques de barranca y sectores de espinal, ampliando la biodiversidad protegida dentro del parque.

Mancini destacó a Elonce que uno de los principales objetivos de la adquisición fue contar con un espacio que permitiera sostener actividades cuando las inundaciones obligan a restringir el acceso a otros sectores del área protegida.

Aprobaron la zonificación de un sector clave del Parque Nacional Pre Delta

Conservación, investigación y nuevos servicios

La mayor parte de Campo Coronel Sarmiento fue catalogada como área intangible, destinada principalmente a la conservación, la investigación científica y las tareas de monitoreo realizadas por guardaparques.

En esos sectores se resguardan especies de fauna y flora características de la región, entre ellas aves como la reina mora, choca corona rojiza y cachilo canela; mamíferos como el guazuncho y el viracho, además de poblaciones del tuco-tuco, un roedor cavícola que posee especial interés para la conservación y existe un proyecto legislativo para declararlo "Monumento Natural".

El tuco-tuco podría ser declarado "Monumento Natural" por la legislatura entrerriana

Además, la zonificación contempla espacios destinados a infraestructura y servicios. Allí ya funciona la nueva sede administrativa del parque y se prevé la construcción de instalaciones complementarias para el manejo operativo del área.

Turismo y actividades recreativas

El plan aprobado también habilita sectores específicos para actividades recreativas y turísticas compatibles con la conservación ambiental. Entre ellas se encuentran circuitos para bicicletas de montaña y recorridos para cabalgatas, que podrán ser desarrollados por prestadores habilitados bajo las normas establecidas por la Administración de Parques Nacionales.

La iniciativa busca diversificar las propuestas para visitantes y generar nuevas alternativas de uso público sin afectar los valores naturales protegidos.

Mancini remarcó a Elonce que la zonificación permite establecer de manera definitiva qué actividades podrán desarrollarse en cada sector y cuáles quedarán restringidas para garantizar la preservación de los ecosistemas.

Un parque abierto durante más tiempo

Uno de los beneficios más importantes de la incorporación de Campo Coronel Sarmiento es la posibilidad de mantener parte de las actividades abiertas al público durante períodos de creciente del río Paraná.

En años anteriores, las inundaciones obligaron a cerrar durante largos períodos amplias áreas del Parque Nacional Pre Delta debido a que gran parte de su superficie corresponde a terrenos inundables.

Con este nuevo sector de tierras altas, las autoridades confían en sostener propuestas recreativas, educativas y turísticas durante más tiempo, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y una de las áreas protegidas más importantes de la región.