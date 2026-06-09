Aprobaron la zonificación definitiva de un sector clave del Parque Nacional Pre-Delta

La Administración de Parques Nacionales definió los usos del Campo Coronel Sarmiento, incorporado al Parque Nacional Pre-Delta. La mayor parte del predio quedó bajo protección estricta.
La Administración de Parques Nacionales aprobó la zonificación definitiva del Campo Coronel Sarmiento, un predio de 146 hectáreas incorporado en los últimos años al Parque Nacional Pre-Delta, en Entre Ríos. La medida establece qué sectores estarán destinados a la conservación estricta y cuáles podrán utilizarse para actividades recreativas, educativas y de uso público.
La decisión fue oficializada mediante la Resolución 179/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, y completa el ordenamiento territorial de un área que hasta ahora no contaba con una zonificación definitiva dentro del plan de gestión del parque.
Según el documento técnico aprobado, el Campo Coronel Sarmiento constituye un área de especial relevancia ambiental porque representa el único sector del Parque Nacional Pre-Delta que conserva ambientes característicos de la ecorregión del Espinal.
Conservación de flora y fauna nativa
La zonificación establece que la mayor parte del predio quedará comprendida dentro de una zona intangible o restringida. En total, unas 132 hectáreas fueron destinadas a la conservación de los ambientes naturales y de las especies que habitan el lugar.
El documento destaca la presencia de bosques, arbustales, pastizales y arenales que sirven de refugio para especies de alto valor de conservación. Entre ellas se encuentran la corzuela parda, el tuco-tuco entrerriano y distintos felinos silvestres, como el yaguarundí, el gato montés y el puma.
Los técnicos que participaron en la elaboración del proyecto señalaron que, pese a las modificaciones sufridas por actividades productivas desarrolladas en el pasado, el predio mantiene importantes valores ambientales que justifican su protección.
Senderos, vivero y recorridos para visitantes
La resolución también contempla espacios destinados al uso público. Una de las áreas definidas corresponde a la denominada Zona de Uso Público Intensivo, que incluye el vivero de especies nativas, el Sendero del Espinal, el Mirador de la Barranca y distintos recorridos interpretativos.
Además, se estableció una Zona de Uso Público Extensivo que se desarrollará principalmente sobre caminos internos. Allí podrán realizarse actividades recreativas y educativas, incluyendo caminatas, cabalgatas y bicicleteadas.
El documento señala que los visitantes podrán recorrer distintos ambientes del Espinal mediante circuitos diseñados para compatibilizar el acceso público con la conservación de los recursos naturales.
Espacio para futuras instalaciones
Otra de las categorías definidas es la Zona de Uso Especial, que abarca unas 11 hectáreas destinadas a infraestructura y actividades operativas del parque. En ese sector se encuentran actualmente el centro operativo, un galpón y un vivero, aunque también se prevé la posibilidad de desarrollar nuevas instalaciones vinculadas a la gestión y conservación del área protegida.
Entre las alternativas mencionadas figuran viviendas para personal, proyectos desarrollados en conjunto con organismos provinciales y espacios destinados a programas regionales de conservación.
Con esta aprobación, Parques Nacionales completó la planificación territorial del Campo Coronel Sarmiento y estableció un esquema que combina la protección de los ambientes naturales con la posibilidad de ampliar las propuestas de educación ambiental y turismo de naturaleza dentro del Parque Nacional Pre-Delta.