Entregaron una ambulancia en Colonia Ayuí para reforzar el sistema de salud

En Colonia Ayuí, el sistema de salud sumó un nuevo recurso con la incorporación de una ambulancia que permitirá mejorar la atención y el traslado de pacientes. La entrega se concretó durante la visita del gobernador Rogelio Frigerio a esa localidad del departamento Concordia.

El vehículo fue donado por la Delegación Argentina de Salto Grande y está destinado al centro de salud local, con el objetivo de optimizar la respuesta ante emergencias y garantizar el acceso a servicios de mayor complejidad.

Durante el acto, el mandatario destacó la importancia del nuevo móvil para una zona donde las condiciones de los caminos suelen representar una dificultad. “Hay que garantizar que, más allá de las condiciones climáticas y de los caminos, los vecinos tengan acceso rápido a los hospitales de mayor especialización”, afirmó.

Un recurso clave para la atención

En ese sentido, Frigerio remarcó que el equipamiento responde a una necesidad concreta del municipio. “A todo esto lo asegura una ambulancia como esta, cero kilómetros, con tracción en las cuatro ruedas, que fue solicitada desde un primer momento por el intendente y que pudimos concretar”, señaló.

Por su parte, el intendente José Marticorena valoró la llegada del nuevo vehículo y recordó que se trataba de un pedido sostenido desde el inicio de la gestión. “Era un pedido que habíamos realizado desde el día que iniciamos la gestión”, expresó.

Ambulancia en Colonia Ayuí.

El jefe comunal también hizo referencia al estado del móvil con el que contaban anteriormente. “El centro de salud venía trabajando con una ambulancia que estaba un poco deteriorada”, indicó.

Trabajo conjunto y mejora en el servicio

Marticorena destacó el impacto que tendrá esta incorporación en la comunidad y el trabajo articulado que permitió concretarla. “Hoy tenemos la respuesta favorable, que es contar con esta ambulancia cero kilómetros 4x4 para nuestros caminos”, afirmó.

Además, subrayó el rol de las gestiones realizadas ante distintos organismos. “Las gestiones a través del municipio y de los ministerios han dado su fruto. Así que más que agradecido”, concluyó.

La actividad contó con la presencia de funcionarios provinciales, en un marco que apunta a fortalecer el sistema sanitario en Colonia Ayuí y mejorar la cobertura en zonas alejadas de los centros urbanos.