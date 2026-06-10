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UCA Paraná abrió una nueva edición de Mundo Universitario con más de 2.500 estudiantes

La Universidad Católica Argentina inició una nueva edición de Mundo Universitario 2026, una feria de carreras destinada a estudiantes secundarios, registró Elonce. Durante tres jornadas podrán conocer la oferta académica, participar de talleres y recorrer las instalaciones.

10 de Junio de 2026
Feria de carreras de UCA Paraná
Feria de carreras de UCA Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La Universidad Católica Argentina inició una nueva edición de Mundo Universitario 2026, una feria de carreras destinada a estudiantes secundarios, registró Elonce. Durante tres jornadas podrán conocer la oferta académica, participar de talleres y recorrer las instalaciones.

Mundo Universitario 2026 comenzó este miércoles en la sede Paraná de la Universidad Católica Argentina (UCA), una propuesta orientada a estudiantes de los últimos años del nivel secundario que buscan definir su futuro académico y profesional.

 

La actividad se desarrolla durante tres jornadas consecutivas y permite a los jóvenes conocer la oferta educativa de la institución, recorrer las instalaciones y participar de distintas experiencias vinculadas a las carreras que se dictan en la casa de estudios.

 

La decana de la Facultad Teresa de Ávila, María Paula Nesa, destacó a Elonce que la iniciativa busca acompañar a los estudiantes en el proceso de elección vocacional y brindar herramientas para la construcción de sus proyectos de vida.

Feria de carreras de UCA Paran&aacute; (foto Elonce)
Feria de carreras de UCA Paraná (foto Elonce)

 

Más de 2.500 estudiantes participarán del evento

 

Según precisó la autoridad académica, se espera la participación de aproximadamente 2.500 alumnos provenientes de diferentes establecimientos educativos, acompañados por unos 250 docentes.

 

La convocatoria se organizó mediante inscripción previa de las escuelas, aunque también se habilitó la posibilidad de asistir de manera individual para quienes deseen conocer las propuestas académicas de la universidad.

 

Durante el recorrido, los visitantes pueden acceder a información sobre planes de estudio, perfiles profesionales y salidas laborales de cada carrera.

 

Además, se desarrollan charlas y talleres a cargo de docentes universitarios, quienes presentan problemáticas y desafíos reales de las distintas disciplinas.

UCA Paraná abrió una nueva edición de Mundo Universitario con más de 2.500 estudiantes

Una amplia oferta académica

 

La UCA Paraná cuenta con cuatro grandes departamentos académicos: Humanidades, Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y Ciencias Económicas.

 

Entre las propuestas tradicionales se encuentran Abogacía, Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Contador Público, Administración de Empresas, Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

 

También forman parte de la oferta carreras más recientes, como Licenciatura en Negocios Digitales, Licenciatura en Comunicación Digital e Interactiva y Licenciatura en Terapia Ocupacional.

 

La feria de carreras permite a los estudiantes acercarse a estas propuestas mediante actividades prácticas y encuentros con docentes y alumnos avanzados.

Feria de carreras de UCA Paran&aacute; (foto Elonce)
Feria de carreras de UCA Paraná (foto Elonce)

Una experiencia universitaria anticipada

 

Uno de los principales objetivos del evento es que los jóvenes puedan experimentar por primera vez el ámbito universitario.

 

Los asistentes tienen la posibilidad de ingresar a las aulas, dialogar con profesores y conocer de cerca el funcionamiento de la institución, lo que les permite tomar decisiones más informadas respecto de su futuro académico.

 

La propuesta continuará durante las próximas jornadas y permanecerá abierta para quienes deseen acercarse de manera espontánea junto a sus familias.

 

Desde la organización remarcaron que las actividades se desarrollan entre las 8 y las 12.30, con acceso libre para quienes quieran interiorizarse sobre las carreras y servicios que ofrece la universidad.

Temas:

UCA Paraná Feria de Carreras Mundo Universitario 2026
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