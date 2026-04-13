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Policiales Siniestro vial

Un ciclista sufrió una grave fractura tras un choque con una moto en Gualeguaychú

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en una intersección céntrica. La víctima, un hombre de 38 años, fue trasladada al hospital y se confirmó que presenta una lesión de consideración en una de sus piernas.

13 de Abril de 2026
Accidente en Gualeguaychú.
Accidente en Gualeguaychú. Foto: El Argentino.

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en una intersección céntrica. La víctima, un hombre de 38 años, fue trasladada al hospital y se confirmó que presenta una lesión de consideración en una de sus piernas.

Un siniestro vial ocurrido en Gualeguaychú dejó como saldo a un ciclista con lesiones de gravedad tras colisionar con una motocicleta. El hecho se registró durante la noche del domingo en una intersección de la ciudad y motivó la intervención de personal de emergencias.

 

El accidente tuvo lugar alrededor de las 22 en el cruce de Lavalle y Del Valle, donde se produjo el impacto entre una moto y una bicicleta. A raíz de la colisión, el conductor del rodado menor debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital.

 

 

Horas más tarde, se confirmó que el hombre, de aproximadamente 38 años, sufrió una fractura de epífisis proximal de la tibia en la pierna izquierda.

 

Cómo se produjo el choque

 

De acuerdo a las primeras averiguaciones, ambos vehículos circulaban en el mismo sentido, de oeste a este por calle Del Valle.

 

Al llegar a la intersección con Lavalle, el ciclista habría intentado girar hacia el norte, momento en el cual se produjo el impacto con la motocicleta, una Corven de 150 centímetros cúbicos conducida por un hombre de 31 años.

 

Hospital Centenario de Gualeguaych&uacute;.
Hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

Las circunstancias exactas del hecho continúan siendo materia de análisis por parte de las autoridades intervinientes.

 

Intervención y tareas en el lugar

 

En el lugar trabajó personal policial junto a especialistas que realizaron tareas de relevamiento para reconstruir lo ocurrido.

 

 

También intervino el servicio de emergencias, que brindó las primeras atenciones al herido y dispuso su traslado al hospital Centenario para una mejor evaluación.

 

El episodio en Gualeguaychú vuelve a poner el foco en la circulación en zonas urbanas y en la necesidad de extremar las precauciones para evitar este tipo de siniestros.

Temas:

Accidente Gualeguaychú Ciclista
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