Trasladan a Daniel “Tavi” Celis por conflictos con su hijo en la cárcel

La Justicia federal dispuso el traslado de Daniel "Tavi" Andrés Celis alojado en la Unidad Penal N°1 de Paraná hacia la Unidad Penal N°8 de Federal, luego de registrarse reiterados conflictos de convivencia, sanciones disciplinarias y un reciente enfrentamiento con su propio hijo, con quien compartía celda.

La medida fue autorizada el 11 de abril por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, a partir de un informe elevado por el Servicio Penitenciario de Entre Ríos. Según se indicó, Celis protagonizó una discusión con su hijo, quien solicitó dejar de compartir el espacio por problemas de convivencia.

Ante este escenario, las autoridades penitenciarias evaluaron la situación y solicitaron el traslado para evitar mayores conflictos dentro del establecimiento y garantizar la integridad física de ambos. La petición fue avalada por el Juzgado Federal y formalizada posteriormente por la jueza de ejecución penal.

Antecedentes y sanciones disciplinarias

De acuerdo a la documentación judicial, a la que tuvo acceso Elonce, el interno había incurrido en reiteradas faltas a las normas de convivencia dentro del penal. Entre los hechos señalados, se mencionaron faltas de respeto y agresiones hacia el personal penitenciario, así como daños en las instalaciones de su celda.

Estas conductas derivaron en al menos dos sanciones disciplinarias recientes, lo que evidenció dificultades persistentes para adaptarse al régimen carcelario. A estos antecedentes se sumó el conflicto con su hijo, lo que agravó la situación y motivó una intervención urgente.

En ese contexto, la jueza consideró que el traslado resultaba necesario tanto para preservar el orden interno del establecimiento como para resguardar la seguridad de los involucrados.

La resolución dispuso que el traslado se concrete con la debida custodia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, desde la unidad carcelaria de Paraná hacia la ubicada en Federal.

Asimismo, se ordenó notificar formalmente al interno sobre la decisión adoptada y remitir las constancias correspondientes a la Secretaría de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal. Elonce.com