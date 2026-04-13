Extienden alerta para Entre Ríos por lluvias, tormentas y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional renovó este lunes el alerta amarilla vigente para la tarde y noche del martes que abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El organismo indica que el área sería afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.

Asimismo, el organismo nacional extendió el alerta por los mismos fenómenos para el miércoles por la tarde y noche que abarca los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El pronóstico para la semana en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná indica que este lunes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondan los 26 grados de máxima, mientras que hacia la noche aumentan las probabilidades de lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, entre el martes y el miércoles se desarrollan jornadas inestables, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Los porcentajes de precipitación se ubican entre el 40 y el 70 por ciento, en un contexto de elevada humedad.

Las temperaturas se mantienen templadas durante estos días, con máximas que alcanzarán los 25 grados. Además, soplarán vientos leves a moderados del sector norte y noreste, lo que favorece la persistencia de las condiciones inestables.

Pico de inestabilidad a mitad de semana

El miércoles se perfila como el día más inestable, con tormentas que pueden registrarse a lo largo de toda la jornada. También se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora en algunos momentos.

Para el jueves, el tiempo comienza a mejorar de manera gradual. Aunque persiste la nubosidad, las probabilidades de lluvias descienden notablemente. Las temperaturas continúan en valores similares, con máximas cercanas a los 25 grados.

En tanto el viernes, y según el SMN, marca el inicio de un período más estable en la región. Se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, con temperaturas agradables que rondan los 26 grados.