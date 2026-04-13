La semana inicia con tiempo variable y más humedad, mientras rige un alerta para Entre Ríos

Las temperaturas muestran pocos cambios en el inicio de la semana con mínimas cercanas a 17 °C y máximas alrededor de los 25 °C.

Hacia el final del lunes, el viento rotará al este y comenzará a ingresar aire más húmedo desde el Río de la Plata. Este cambio favorece un aumento de la nubosidad y mantiene condiciones propicias para la formación de nieblas durante el martes, especialmente si el viento se mantiene calmo.

A partir del martes se inicia un nuevo proceso de ciclogénesis sobre el noreste del país.

En ese contexto, no se descartan lluvias, chaparrones e incluso algunas tormentas aisladas en forma intermitente desde la noche del martes y al menos hasta el jueves.

Este tipo de situaciones presenta un desafío en el pronóstico: si bien la formación del sistema está bien anticipada, su ubicación exacta puede variar. Esas diferencias terminan definiendo qué tan cerca quedan las lluvias y con qué intensidad se presentan, indica Meteored.

Alerta para Entre Ríos

En este marco, rige un alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional para la tarde y noche del martes que abarca los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador.

El organismo indica que el área sería afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos estarán acompañados por abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posibles caídas de granizo y ráfagas de viento que pudieron alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 milímetros, con la posibilidad de que esos registros fueran superados de manera puntual en determinadas localidades.

El pronóstico del tiempo para la semana en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná indica que este lunes se presentará con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondan los 26 grados de máxima, mientras que hacia la noche aumentan las probabilidades de lluvias.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, entre el martes y el miércoles se desarrollan jornadas inestables, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Los porcentajes de precipitación se ubican entre el 40 y el 70 por ciento, en un contexto de elevada humedad.

Las temperaturas se mantienen templadas durante estos días, con máximas que alcanzarán los 25 grados. Además, soplarán vientos leves a moderados del sector norte y noreste, lo que favorece la persistencia de las condiciones inestables.

Pico de inestabilidad a mitad de semana

El miércoles se perfila como el día más inestable, con tormentas que pueden registrarse a lo largo de toda la jornada. También se prevén ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora en algunos momentos.

Para el jueves, el tiempo comienza a mejorar de manera gradual. Aunque persiste la nubosidad, las probabilidades de lluvias descienden notablemente. Las temperaturas continúan en valores similares, con máximas cercanas a los 25 grados.

En tanto el viernes, y según el SMN, marca el inicio de un período más estable en la región. Se espera cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, con temperaturas agradables que rondan los 26 grados.