REDACCIÓN ELONCE
Elonce registró la apertura de un nuevo espacio de venta directa de verduras en calle Enrique Carbó 321, en Paraná. La iniciativa busca fortalecer el vínculo entre productores y consumidores con verduras frescas y precios accesibles.
La cooperativa hortícola "El Parque" inauguró su primer local comercial en Paraná, en una iniciativa que apunta a consolidar la venta directa de producción local y ampliar los canales de comercialización. El nuevo espacio funciona en calle Enrique Carbó 321 y ofrece verduras frescas provenientes del Parque Hortícola Municipal.
El referente de la cooperativa, Fabián Escalante, expresó a Elonce que la apertura generó gran entusiasmo entre los trabajadores y socios. Según indicó, el nuevo punto de venta permitirá acercar productos recién cosechados a los vecinos, reforzando la relación directa entre productores y consumidores.
Producción local y precios accesibles
Desde la cooperativa destacaron que la mayor parte de las verduras que se comercializan son producidas en el Parque Hortícola Municipal, lo que garantiza frescura y permite ofrecer precios competitivos.
En la oportunidad, Escalante remarcó que la experiencia previa en el programa “Feria en tu barrio” fue clave para el crecimiento del proyecto, ya que permitió recorrer distintos puntos de la ciudad y consolidar una red de clientes. En ese sentido, aclaró que la apertura del local comercial no reemplaza esa modalidad, sino que la complementa.
Acompañamiento estatal y crecimiento
Por su parte, el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, sostuvo que "la iniciativa forma parte de una política pública orientada a fortalecer la soberanía alimentaria y el desarrollo del cordón periurbano".
El funcionario indicó que el modelo promueve un vínculo directo entre productor y consumidor, lo que impacta positivamente tanto en los precios como en la calidad de los alimentos. Además, subrayó que el crecimiento de la cooperativa refleja el resultado de más de dos años de trabajo conjunto con el municipio de Paraná.
Generación de empleo y proyección
Desde la cooperativa señalaron que detrás del nuevo local comercial existe un amplio equipo de trabajo que incluye producción, cosecha, empaque y atención al público, lo que implica un importante impacto en la generación de empleo local. "Hay un montón de gente que trabaja y un montón de familia que dependen de esto", valoró Escalante.
En la misma línea, el concejal Emiliano Gómez Tutau destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el cooperativismo y generan oportunidades laborales, al tiempo que contribuyen a mejorar el acceso a alimentos a precios accesibles.
Finalmente, los impulsores del proyecto señalaron que continuarán expandiendo su presencia tanto en ferias barriales como en el nuevo espacio fijo, con el objetivo de seguir creciendo y acercando productos frescos a la comunidad.