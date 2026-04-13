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Policiales Investigación policial en curso

Recuperaron un auto robado tras violenta agresión y buscan al sospechoso

El vehículo había sido sustraído de la localidad de Aranguren, luego de una discusión en la que un hombre resultó con lesiones. Fue hallado abandonado en Ruta Nacional 174, que conecta Rosario con Victoria.

13 de Abril de 2026
El auto recuperado tras ser robado en Aranguren
El auto recuperado tras ser robado en Aranguren Foto: Policía de Entre Ríos

El vehículo había sido sustraído de la localidad de Aranguren, luego de una discusión en la que un hombre resultó con lesiones. Fue hallado abandonado en Ruta Nacional 174, que conecta Rosario con Victoria.

Un automóvil robado fue recuperado tras un operativo policial que se desplegó luego de una violenta agresión, en el marco de una causa por hurto automotor y lesiones graves. El hecho delictivo se originó en la localidad de Aranguren tras una discusión entre dos hombres que convivían, uno de los cuales resultó con heridas en el rostro.

 

De acuerdo a la denuncia radicada en la dependencia policial, el agresor golpeó a la víctima y posteriormente se llevó su vehículo, un Renault Clio, sin que se conociera inicialmente su destino.

 

Búsqueda y hallazgo del vehículo

 

Tras la denuncia, se activaron los mecanismos de búsqueda y se iniciaron tareas investigativas por parte de la Departamental policial Nogoyá. A partir de la información recolectada, se estableció que el rodado habría salido de la provincia por la Ruta Nacional 174, que conecta Rosario con Victoria.

 

En ese contexto, personal policial realizó un rastrillaje en conjunto con efectivos de Seguridad Vial, lo que permitió ubicar el automóvil a la altura del kilómetro 27 de dicha traza.

 

El vehículo fue encontrado abandonado, cubierto de vegetación y con signos evidentes de haber protagonizado un despiste. Al momento del hallazgo no había ocupantes en su interior.

 

Investigación en curso

 

Según trascendió, el presunto autor del hecho delictivo sería oriundo de la ciudad de Rosario y continúa siendo buscado por las autoridades.

 

Por disposición del fiscal interviniente, Fernando René Martínez, se ordenó el secuestro del vehículo y su traslado a sede policial, donde se llevaron adelante las diligencias correspondientes para su posterior restitución al propietario.

 

La investigación continúa en curso con el objetivo de localizar al sospechoso y esclarecer completamente las circunstancias del hecho.

Temas:

Aranguren ruta nacional 174 operativo policial seguridad vial hecho delictivo
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