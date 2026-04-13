Irán advierte que subirá el precio del combustible ante el bloqueo de EE. UU en Ormuz

El alto al fuego acordado entre Estados Unidos e Irán días atrás lejos estuvo de terminar la tensión en Medio Oriente. El acuerdo mostró su debilidad, luego de que ambos lados del mostrador elevaran reclamos sobre el alcance de la tregua temporal.

Entre los principales puntos de demanda, desde Teherán exigieron que el acuerdo incluya al Líbano, a raíz de la persistencia de los ataques de las fuerzas israelíes sobre la capital, Beirut. Inicialmente, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que dicho conflicto "era una escaramuza separada" aunque tras las amenazas iraníes, el líder republicano busca llegar a un entendimiento que reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.

El Ejército estadounidense anunció un bloqueo a todo el tráfico que entre y salga de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, en cumplimiento de la exigencia de Trump tras el fracaso de las negociaciones. Y Teherán prometió tomar represalias contra cualquier buque militar que se encuentre en el estrecho.

El petróleo supera los u$s100

El precio del petróleo salta 8% este lunes y se ubica por encima de los u$s100 por barril luego de que las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán no registraran avances y de que Donald Trump ordenara el bloqueo de los puertos iraníes y del estrecho de Ormuz en represalia.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo sube más de 7,7% y alcanza los u$s102,52, mientras que el crudo Brent con entrega en junio avanza 8,1% hasta los u$s104,35 por barril. El salto respondió al temor del mercado por una nueva interrupción en la oferta global de crudo.

La escalada se profundizó después de que el domingo Trump confirmara que la Armada de Estados Unidos comenzaría de inmediato a bloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. La decisión agravó el escenario tras el fracaso de las negociaciones con Teherán, que no lograron sellar un acuerdo para poner fin a la guerra y dejaron en riesgo el frágil alto el fuego de dos semanas.

Más tarde, el Mando Central estadounidense precisó que la medida comenzará a aplicarse a las 11 (hora argentina) de este lunes, con un bloqueo sobre todo el tráfico marítimo que entre o salga de los puertos iraníes.

El nuevo repunte del crudo reinstaló la preocupación por un shock energético global, con riesgo de mayor presión inflacionaria y nuevos costos para las economías importadoras si la tensión en Medio Oriente continúa escalando.

Las bolsas del mundo se tiñen de rojo

En ese marco, los mercados de Asia y Europa ya acusaron el recibo con bajas generalizadas. En la bolsa de Seúl, el índice Kospi perdió 0,89%. En tanto, en Tokio, el Nikkei 225 bajó 0,62%. Por su parte, el índice Hang Seng, de la bolsa de Hong Kong, retrocedió 0,9%, mientras que la bolsa de Shanghai avanzó un leve 0,06%.

En este contexto que los futuros de los principales índices de Wall Street auguran una rueda complicada: el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York, el S&P 500 cae 0,30%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,28% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son APA Corporation (+2,6%), ON Semiconductor (+4,12%) y Coterra Energy (+2,2%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Teledyine (-7,08%), News Corp A (-6,13%) y Best Buy Co (-4,28%).

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,26%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 1,49% y el CAC francés acompaña con una baja de 1,11%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido corrige 0,58%.