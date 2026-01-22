Los Miradores de Bajada Grande serán sede de un Festival Popular este viernes

En el marco de las actividades de temporada, la capital provincial se prepara para una doble jornada cultural este viernes 23 de enero. La Secretaría municipal de Cultura confirmó la realización de una nueva edición del Festival Popular en los Miradores de Bajada Grande, que comenzará a las 20 horas con acceso libre para toda la comunidad.

La grilla artística en el sector de los miradores incluirá la obra teatral "Las aventuras del Capitán Pierre Zubiet", del grupo Patatas Patas, y las presentaciones musicales de Origen, Los Hermanos Corradini, La Montrull, La Red Bull y Sofi Drei. Además de los espectáculos, el predio contará con un patio gastronómico y una feria de emprendedores locales.

Uno de los atractivos principales de la noche será el Premate de Cebadores en Parana, instancia clasificatoria rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate. Según informaron desde la organización, los participantes competirán por un lugar en la gran final que se realizará los días 6 y 7 de febrero, donde se entregarán premios que incluyen viajes a destinos como Río de Janeiro y Bariloche.

En paralelo, el Puerto Nuevo será el escenario del ciclo "Humor frente al río". La actividad tendrá lugar en la Sala Mayo, también a partir de las 20 horas. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar del trío "FINOLA", compuesto por Mateo Izza, Nicolás Montaña y Nacho Koornstra, quienes proponen un show que fusiona piano, voces y letras cómicas.

Desde el municipio recomendaron a los asistentes concurrir con sus propias reposeras para mayor comodidad, destacando que ambas iniciativas buscan fortalecer el encuentro en el espacio público y fomentar el trabajo de los artistas regionales. Los Festivales Populares continuarán recorriendo diversos barrios de la ciudad durante todo el mes de enero, mientras que el ciclo de humor ya tiene confirmada una nueva fecha para el próximo viernes 30.