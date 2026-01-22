Cuenta regresiva para la Fiesta de la Playa en Paraná: arman el escenario en el Thompson

Este sábado 24 y domingo 25 de enero se realizará una nueva edición de la Fiesta de la Playa en el balneario Thompson, de Paraná, con una propuesta que combinará actividades recreativas, deportes, feria de artesanos y espectáculos musicales frente al río Paraná. El evento es una iniciativa privada y respaldada por el Municipio de Paraná.

En el lugar ya avanzan los trabajos de montaje del escenario principal y la instalación de carpas destinadas a la venta de bebidas y comidas. Como parte de la organización, la calle Augusto Bravard permanece cortada al tránsito, incluso para bicicletas, debido a las tareas de armado y a las medidas de seguridad dispuestas para el evento.

Las actividades comenzarán a partir de las 9, tanto el sábado como el domingo. A lo largo del día se desarrollarán propuestas recreativas destinadas a las infancias y una amplia agenda deportiva. Las disciplinas se distribuirán en distintos sectores del balneario, como la zona de calistenia y la cancha utilizada habitualmente para básquet.

Entre las actividades previstas se incluyen competencias deportivas, rugby y propuestas acuáticas, que se extenderán durante toda la jornada y buscarán convocar a vecinos y visitantes que se acerquen a disfrutar del espacio público.

Música y espectáculos en vivo

Uno de los principales atractivos de la Fiesta de la Playa será la grilla artística nocturna. El sábado se presentarán Mario Pereira, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat. El domingo, en tanto, se anuncia la actuación de La T y la M, que genera gran expectativa especialmente entre el público joven, además de Enzo Barzola y el grupo Pont a Bailar.

Durante ambas jornadas, DJs estarán a cargo de la musicalización, acompañando el desarrollo de las actividades desde la mañana y durante la noche.

El evento también contará con una feria de artesanos y patio gastronómico.