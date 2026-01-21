Agenda de verano en Paraná: Fiesta de la Playa en el Thompson y variadas propuestas

La agenda cultural de verano impulsada por la Municipalidad de Paraná registra impacto positivo, tanto en vecinos como en turistas, como en el trabajo de emprendedores locales, especialmente en los espacios gastronómicos y recreativos de la costanera. Así lo señalaron desde el Ejecutivo municipal al realizar un balance de las actividades desarrolladas en los Balnearios Municipal y Thompson, el Anfiteatro Héctor Santángelo y otros puntos de la ciudad.

Según explicó el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, la propuesta cultural combina iniciativas públicas y privadas, con una programación constante de jueves a domingo que incluye Cine bajo las estrellas, peñas folclóricas, milongas, humor frente al río y eventos en espacios recuperados del borde costero. En ese marco, se remarcó que cada actividad genera oportunidades laborales para emprendedores gastronómicos y food trucks, que acompañaron la gran afluencia de público con muy buenos niveles de venta.

Anfiteatro Héctor Santángelo

Bustamante indicó que, actualmente, el registro de food trucks cuenta con alrededor de 50 emprendimientos habilitados, un número dinámico que viene creciendo en función de la demanda. “Los patios gastronómicos siempre se llenan, es una gastronomía de calidad, a buenos precios, y con todos los requisitos sanitarios cumplidos, lo que genera confianza en el público”, destacó.

En relación a los espectáculos del Anfiteatro Héctor Santángelo, señaló que las primeras noches dedicadas a la cumbia y al rock registraron un saldo positivo para los emprendedores, con ventas que se extendieron incluso después de finalizados los shows. El ciclo tendrá una última noche el sábado 31 de enero, con una propuesta centrada en el folclore y nuevamente acompañada por la oferta gastronómica local.

Fiesta de la Playa en el Thompson

En cuanto a la Fiesta de la Playa en el Thompson, que se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 en el balneario, Bustamante remarcó que se trata de una iniciativa privada respaldada y potenciada por el Municipio de Paraná, en el marco de la marca “Viví” de la gestión de Rosario Romero. El evento será con entrada libre y gratuita, estará dirigido a toda la familia y grupos de amigos.

Playa del Thompson (foto Elonce)

La propuesta incluirá espectáculos con artistas locales y nacionales, actividades deportivas organizadas junto a federaciones y clubes, competencias con puntaje oficial en algunas disciplinas, premiaciones, un sector de emprendedores y artesanos locales, ocho food trucks y un espacio de juegos para las infancias.

Desde el Municipio también se subrayó que el crecimiento del Thompson como espacio recreativo está vinculado a obras estratégicas realizadas en los últimos años, como la recuperación del arroyo Las Viejas, la habilitación del ingreso al río, la expansión del borde costero y la incorporación de reposeras y sombrillas gratuitas.

Música, deporte y programación prevista

Según se informó, la actividad comenzará ambos días desde las 9 de la mañana. El sábado incluirá competencias deportivas en la playa, beach vóley, básquet 3x3, nado, rugby, crossfit, calistenia, SUP y wakeboard, con premiaciones oficiales por la tarde. El cierre será musical, con el festival “Homenaje al Atardecer”, que tendrá como protagonistas a Mario Pereyra, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat.

El domingo, la Fiesta de la Playa en el Thompson tendrá a los artistas locales como eje y a La T y La M como banda central, además de la presentación de Enzo Barzola y Pont a Bailar. Durante toda la jornada habrá DJs, feria de artesanos, food trucks y un patio gastronómico.

Seguridad y controles

Respecto al operativo de seguridad, se informó que será integral y abarcará toda la zona del balneario, con presencia policial, controles urbanos, puestos sanitarios e hidratación. Se recordó que no estará permitido el ingreso de envases de vidrio y que las conservadoras solo podrán ingresar hasta las 17, mientras que dentro del predio habrá precios accesibles en paradores y food trucks.

Finalmente, se anticipó que ya se trabaja en la agenda de febrero, con la Fiesta Nacional del Mate como uno de los principales eventos, que incluirá un paseo comercial, propuestas gastronómicas y la participación de productores y clubes locales, consolidando a Paraná como un destino cultural y turístico durante todo el verano.