 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Cultura, música y gastronomía

Agenda de verano en Paraná: Fiesta de la Playa en el Thompson y variadas propuestas

Desde el Municipio destacaron a Elonce el impacto positivo de la agenda cultural de verano en el balneario Thompson y otros espacios públicos, con gran afluencia de público, trabajo para emprendedores gastronómicos y propuestas gratuitas para toda la familia.

21 de Enero de 2026
Fiesta de la Playa en el Thompson
Fiesta de la Playa en el Thompson Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Desde el Municipio destacaron a Elonce el impacto positivo de la agenda cultural de verano en el balneario Thompson y otros espacios públicos, con gran afluencia de público, trabajo para emprendedores gastronómicos y propuestas gratuitas para toda la familia.

La agenda cultural de verano impulsada por la Municipalidad de Paraná registra impacto positivo, tanto en vecinos como en turistas, como en el trabajo de emprendedores locales, especialmente en los espacios gastronómicos y recreativos de la costanera. Así lo señalaron desde el Ejecutivo municipal al realizar un balance de las actividades desarrolladas en los Balnearios Municipal y Thompson, el Anfiteatro Héctor Santángelo y otros puntos de la ciudad.

 

Según explicó el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, la propuesta cultural combina iniciativas públicas y privadas, con una programación constante de jueves a domingo que incluye Cine bajo las estrellas, peñas folclóricas, milongas, humor frente al río y eventos en espacios recuperados del borde costero. En ese marco, se remarcó que cada actividad genera oportunidades laborales para emprendedores gastronómicos y food trucks, que acompañaron la gran afluencia de público con muy buenos niveles de venta.

Anfiteatro H&eacute;ctor Sant&aacute;ngelo
Anfiteatro Héctor Santángelo

Bustamante indicó que, actualmente, el registro de food trucks cuenta con alrededor de 50 emprendimientos habilitados, un número dinámico que viene creciendo en función de la demanda. “Los patios gastronómicos siempre se llenan, es una gastronomía de calidad, a buenos precios, y con todos los requisitos sanitarios cumplidos, lo que genera confianza en el público”, destacó.

 

En relación a los espectáculos del Anfiteatro Héctor Santángelo, señaló que las primeras noches dedicadas a la cumbia y al rock registraron un saldo positivo para los emprendedores, con ventas que se extendieron incluso después de finalizados los shows. El ciclo tendrá una última noche el sábado 31 de enero, con una propuesta centrada en el folclore y nuevamente acompañada por la oferta gastronómica local.

 

 

Fiesta de la Playa en el Thompson

 

En cuanto a la Fiesta de la Playa en el Thompson, que se desarrollará el sábado 24 y domingo 25 en el balneario, Bustamante remarcó que se trata de una iniciativa privada respaldada y potenciada por el Municipio de Paraná, en el marco de la marca “Viví” de la gestión de Rosario Romero. El evento será con entrada libre y gratuita, estará dirigido a toda la familia y grupos de amigos.

Playa del Thompson (foto Elonce)
Playa del Thompson (foto Elonce)

La propuesta incluirá espectáculos con artistas locales y nacionales, actividades deportivas organizadas junto a federaciones y clubes, competencias con puntaje oficial en algunas disciplinas, premiaciones, un sector de emprendedores y artesanos locales, ocho food trucks y un espacio de juegos para las infancias.

 

Desde el Municipio también se subrayó que el crecimiento del Thompson como espacio recreativo está vinculado a obras estratégicas realizadas en los últimos años, como la recuperación del arroyo Las Viejas, la habilitación del ingreso al río, la expansión del borde costero y la incorporación de reposeras y sombrillas gratuitas.

 

Música, deporte y programación prevista

 

Según se informó, la actividad comenzará ambos días desde las 9 de la mañana. El sábado incluirá competencias deportivas en la playa, beach vóley, básquet 3x3, nado, rugby, crossfit, calistenia, SUP y wakeboard, con premiaciones oficiales por la tarde. El cierre será musical, con el festival “Homenaje al Atardecer”, que tendrá como protagonistas a Mario Pereyra, Gabriela Isasi y Juan Manuel Bilat.

 

El domingo, la Fiesta de la Playa en el Thompson tendrá a los artistas locales como eje y a La T y La M como banda central, además de la presentación de Enzo Barzola y Pont a Bailar. Durante toda la jornada habrá DJs, feria de artesanos, food trucks y un patio gastronómico.

 

Seguridad y controles

 

Respecto al operativo de seguridad, se informó que será integral y abarcará toda la zona del balneario, con presencia policial, controles urbanos, puestos sanitarios e hidratación. Se recordó que no estará permitido el ingreso de envases de vidrio y que las conservadoras solo podrán ingresar hasta las 17, mientras que dentro del predio habrá precios accesibles en paradores y food trucks.

 

Finalmente, se anticipó que ya se trabaja en la agenda de febrero, con la Fiesta Nacional del Mate como uno de los principales eventos, que incluirá un paseo comercial, propuestas gastronómicas y la participación de productores y clubes locales, consolidando a Paraná como un destino cultural y turístico durante todo el verano.

Temas:

Municipalidad de Paraná Playa del Thompson Fiesta de la playa Mario Pereyra La T y La M
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso