Cine Las Tipas celebra dos años en Paraná con 2x1 y estrenos para todas las edades

REDACCIÓN ELONCE
El complejo Cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso del Paraná, festeja su segundo aniversario en la ciudad con promociones especiales y un balance positivo. El socio gerente Paulo Brunone destacó a Elonce la respuesta del público y adelantó una cartelera cargada de grandes estrenos para 2026.
El Cine Las Tipas, emplazado en el Shopping Paso del Paraná, celebra su segundo aniversario en la capital entrerriana con una promoción especial para los espectadores y un balance ampliamente positivo de su funcionamiento en la ciudad. En el marco del festejo, el complejo ofrece una promoción 2x1 en entradas todos los lunes, martes y miércoles, válida para funciones en 2D y 3D, además de sorteos diarios de entradas y combos a través de sus redes sociales.
En diálogo con Elonce, el socio gerente del cine, Paulo Brunone, expresó su satisfacción por la recepción que tuvo el proyecto desde su llegada a Paraná. “Hace tres años que nos instalamos en la ciudad, primero con la etapa previa de construcción y luego con estos dos años de exhibición. Estamos muy felices, el lugar es muy lindo y el shopping tiene una propuesta integral que acompaña mucho”, señaló.
“Paraná fue la primera ciudad en Argentina, y en Sudamérica, en tener dos salas 4D en un mismo complejo", remarcó.
Brunone remarcó que el cine mantiene un flujo constante de público durante toda la semana. “Hay movimiento todos los días y especialmente los fines de semana. El cine sigue siendo un clásico que se transmite de generación en generación”, afirmó. En ese sentido, destacó la amplia oferta de películas y la renovación permanente de la cartelera como uno de los factores clave.
Entre los títulos más convocantes, mencionó propuestas para el público infantil y familiar, como Super Mario, Minions y Toy Story, además de producciones recientes como Zootopía y Avatar. “Tratamos de trabajar con todas las edades y todos los gustos: animación, acción, drama, amor. Todas las semanas hay algo nuevo”, explicó.
Uno de los diferenciales más destacados del complejo es la tecnología. El cine cuenta con salas 3D y 4D, proyección láser de última generación y sonido envolvente. “Apostamos fuerte al 3D y al 4D porque es una experiencia que no se puede reproducir en casa. La inmersión es total y la gente lo elige masivamente”, sostuvo Brunone, al señalar que las funciones 4D tienen una ocupación muy superior a las salas tradicionales.
El gerente también destacó que ayudó el cambio en los hábitos del público porque se decía que el cine era un plan para los días de lluvia. Hoy, en cualquier horario, incluso domingos a la noche, las salas están llenas. “El shopping ofrece comodidad, estacionamiento cubierto, gastronomía y eso hace que el cine sea una salida completa”, afirmó Brunone.
De hecho, resaltó que Cine Las Tipas ya forma parte del circuito turístico de la ciudad. “Viene gente de toda la provincia. Para muchos, venir a Paraná incluye pasar por el shopping y el cine".
Se recordará que, en el marco de las actividades por el Mes de las Infancias, los alumnos de algunas escuelas primarias de la ciudad participaron de una salida educativa muy especial: una tarde de cine organizada especialmente para ellos por Cine Las Tipas, que ofreció entradas gratuitas para todo el alumnado.
Grandes desafíos y expectativas
De cara a 2026, Brunone anticipó un año con grandes desafíos y expectativas. “Venimos de años difíciles por la pandemia y la huelga de actores y guionistas, pero este año debería ser récord. Se vienen estrenos muy fuertes como Avengers: Doomsday, El diablo viste a la moda 2, Toy Story y nuevas películas de Minions”, mencionó.
En la oportunidad, anticipó que "es posible que este año, Cine Las Tipas ofrezca un formato nuevo, propio, que se está diseñando especialmente para chicos". "Por ahora no podemos adelantar demasiado, pero sí podemos decir que la sala estará adaptada para un formato pensado para niños de corta edad”, adelantó.