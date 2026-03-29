Entrerriano clasificó al Mundial de Ironman en Francia y busca apoyo para cumplir su sueño

Faustino Marsó clasificó al Mundial de Ironman que se disputará en Francia

El atleta entrerriano Faustino Marsó logró clasificar al Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en septiembre en Niza, Francia, y ahora se encuentra en la búsqueda de apoyo económico y logístico para poder representar al país en una de las competencias más exigentes del mundo.

Instagram | faustinomarso

El deportista, oriundo de San José, obtuvo su lugar el pasado 8 de marzo durante su participación en el Ironman 70.3 de Punta del Este, donde debutó en esta distancia con un rendimiento que le permitió acceder al cupo internacional.

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Marsó entrena a diario mientras combina su preparación deportiva con su trabajo como profesor y sus estudios universitarios. Al tratarse de un atleta amateur, no cuenta con financiamiento externo, por lo que debe afrontar de manera personal todos los costos que implica participar en el Mundial.

Entre los principales gastos se encuentran el traslado internacional, alojamiento, inscripción, alimentación específica y equipamiento técnico necesario para

competir al máximo nivel.

Ante este escenario, el joven inició la búsqueda de acompañamiento por parte de empresas, marcas o particulares que deseen colaborar con su proyecto, ya sea mediante apoyo económico, provisión de indumentaria o asistencia en su preparación.

Su objetivo es claro: llegar en las mejores condiciones a la competencia en Francia, representar a la Argentina y demostrar el potencial de los atletas amateurs del interior del país en el escenario internacional.

Sobre la competencia

El Ironman 70.3 —también conocido como “medio Ironman”— es una prueba de triatlón de alta exigencia que combina 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de pedestrismo.

La competencia reúne a atletas de todo el mundo y exige no solo un gran nivel físico, sino también una planificación estratégica en cada etapa.