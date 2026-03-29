Se conocieron a los ganadores de la travesía acuática “Bichito de Luz” en el río Paraná

La tercera edición de la travesía acuática “Bichito de Luz” tuvo su desenlace este sábado por la noche en el río Paraná, donde nadadores de diferentes puntos del país completaron el recorrido y se conocieron los resultados de la competencia. El evento volvió a convocar a deportistas de diversas edades en una propuesta que combina deporte y una experiencia nocturna particular.

La actividad se desarrolló con largada desde el Balneario Thompson hasta la zona de bajada de lancha del Club Estudiantes, en un trayecto de aproximadamente 2.500 metros. Los participantes realizaron el recorrido con iluminación LED incorporada en su equipamiento, lo que otorgó una imagen distintiva sobre el agua.

La organización estuvo a cargo de Viviana Paiva, quien previamente había destacado la convocatoria de 45 nadadores provenientes de distintas localidades. Además, había remarcado las condiciones climáticas favorables y el entusiasmo de quienes se sumaron a la propuesta.

Resultados y protagonistas de la competencia

En esta edición de la travesía acuática, el primer puesto en la categoría caballeros fue para Gerardo Tripodi, con un tiempo de 22 minutos y 52 segundos. El segundo lugar quedó en manos de Bernardo Triulzi, mientras que el tercer puesto fue para Diego Lafariña.

En la categoría damas, el primer puesto fue compartido por Melina Fernández, de Funes (Santa Fe), Florencia Flores y Mariana Almirón, ambas de Paraná, quienes completaron el recorrido en destacada forma.

También se entregaron distinciones especiales a Jerónimo Coceres, de Arroyo Leyes (Santa Fe), Emma Franchini e Ignacio Franchini, ambos de Paraná, en reconocimiento a su participación.

Una experiencia deportiva que crece en el río

La travesía acuática volvió a destacarse por su formato nocturno, que implica un desafío adicional para los nadadores. Durante el recorrido, cada participante utilizó luces LED tanto en su equipamiento personal como en las embarcaciones de acompañamiento, lo que permitió garantizar visibilidad y seguridad.

El evento contó con la cobertura de Elonce, que acompañó el desarrollo de la jornada y recogió testimonios de los protagonistas. En ese marco, varios nadadores coincidieron en resaltar la experiencia como novedosa y desafiante, especialmente por realizarse de noche.

Desde la organización valoraron la consolidación de la propuesta, que en su tercera edición continúa sumando participantes y posicionándose como una alternativa deportiva en el calendario local. La combinación entre el entorno natural del río Paraná y el formato innovador refuerza el atractivo de la iniciativa.