"Hay que seguir trabajando, se vienen partidos muy duros por delante", expresaron los jugadores de Patronato

Patronato terminó golpeado tras la derrota frente a Colón en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la séptima fecha de la Primera Nacional. Luego del 2-0 en contra, el arquero y capitán Alan Sosa fue uno de los referentes que tomó la palabra y reflejó el sentir del plantel en un momento complejo.

“El grupo está golpeado, pero hay que seguir. El torneo es largo y hoy jugamos contra un gran rival”, expresó el guardameta, dejando en claro el impacto anímico que generó la caída, pero también la necesidad de enfocarse en lo que viene.

Además, el capitán hizo referencia al acompañamiento del público y comprendió la reacción tras el resultado adverso: “Se entiende lo de ellos, el nuestro y el de todos porque trabajamos toda la semana para que las cosas salgan”.

Foto: Elonce.

Autocrítica y análisis del rendimiento

En su análisis futbolístico, Sosa destacó aspectos a mejorar y señaló que el equipo tiene herramientas para revertir la situación. “Insisto en que hay que jugar más como el segundo tiempo, tenemos jugadores para hacerlo: tenemos a Brandon Cortés y Alejo Miró que este fin de semana no participó. Tenemos gente dinámica y podemos plantear (el partido) más como el segundo tiempo y creo que nos puede ir mejor. Estos partidos se definen por detalles y creo que ningún rival nos pasó por encima, ni Quilmes que nos trajimos tres goles en contra. El resultado fue más abundante que el fútbol y la dinámica que se mostró. Hay que seguir trabajando, se vienen partidos muy duros por delante y ahora hay que descansar y rever todo”.

El arquero también asumió la responsabilidad colectiva y envió un mensaje directo a los hinchas: “Le pedimos disculpa a la gente. Hoy vino mucha gente y necesitamos ese apoyo. Hablo en nombre del plantel, le pedimos disculpa y ojalá le podamos regalar una victoria el fin de semana en Jujuy”.

Las declaraciones reflejan un vestuario golpeado, pero con la intención de revertir rápidamente el presente en un campeonato que recién comienza.

Reynaga y la mirada desde el campo de juego

Foto: Elonce.

Por su parte, Renzo Reynaga también analizó el encuentro y coincidió en que el desarrollo del segundo tiempo fue determinante. “Es durísimo porque encima veníamos de hacer un buen partido de local. Creo que en el segundo tiempo ganaron en la mitad de cancha, empezaron a manejar la pelota y en base a eso fue cuando nos golpearon. No supimos reponernos y lamentablemente nos quedamos sin nada”.

El delantero explicó que el dominio de Colón se consolidó a partir del control del mediocampo: “Ellos se pararon mejor, empezaron a manejar mejor la pelota, nos golpean con un tiro de afuera del área y luego todo se hizo cuesta arriba”.

Finalmente, dejó en claro que el plantel ya piensa en lo que viene: “Hay que corregir un montón de cosas y tenemos que trabajar. No queda otra porque el fin de semana que viene hay otro partido importante y sabemos que hay que ganar”.