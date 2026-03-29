Patronato sufrió la jerarquía de Colón y perdió 2-0 en el Grella

REDACCIÓN ELONCE
En el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional, Colón se quedó con el duelo frente a Patronato al imponerse 2-0 sobre Patronato en la noche del domingo. El elenco de Paraná sigue en los últimos lugares de la Zona B.
Patronato no pudo imponer su localía en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y cayó 2 a 0 frente a Colón, en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional. Fue en horas de la tarde de este domingo. Se contó con ambas hinchadas. Se pudo seguir en vivo por La Cadena Entrerriana del Gol, en Elonce Radio & Streaming FM 98.7.
En cinco minutos, el elenco santafesino justificó su jerarquía y logró llevarse los tres puntos a su casa. Primero fue por medio de un remate de afuera del área de Ignacio Lago y posteriormente la ley del ex, con Alan Bonansea.
El Sabalero queda como uno de los tres líderes de su zona con 11 puntos y se ilusiona con regresar a la Primera División, mientras que el Rojinegro se encuentra en las últimas colocaciones de la Zona B con cinco unidades.
Lo transcurrido en el partido
Durante la primera mitad, el desarrollo fue equilibrado, con momentos de dominio repartido. Patronato intentó tomar la iniciativa en los primeros minutos, generando una aproximación de peligro cerca del arranque, pero sin lograr concretar.
Con el correr de los minutos, Colón comenzó a manejar mejor la pelota y a posicionarse en campo rival. Sin embargo, le costó traducir esa posesión en situaciones claras frente al arco defendido por Sosa. Un remate de Bonansea dentro del área y otro intento desde media distancia fueron las llegadas más destacadas del Sabalero.
El Rojinegro, en tanto, apostó a la pelota parada como vía de ataque, aunque sin precisión en los centros. También probó con remates lejanos, como el intento de Rueda que se fue por encima del travesaño.
Por el momento, el complemento contó con el elenco santafesino con la posesión del balón, aunque por el momento no logró hacerlo con mucho riesgo en el arco que defiende Alan Sosa.
A los nueve minutos, Renzo Reynaga fue amonestado tras una dura e innecesaria infracción en campo rival.
Lagos estableció el 1-0 luego de que Colón no diera por muerta la pelota. Bonansea luchó en el segundo palo, dio pase atrás al lateral Allende y este se la entregó al ‘10’, que le pegó de afuera del área y venció a Sosa.
A los 14 minutos del complemento, Bonansea le dio el segundo gol a Colón y cumple con la ley del ex. Una gran triangulación de pases entre Lagos, Julián Marcioni, que habilitó al delantero para que convierta el segundo gol.
A los 19 minutos del partido, Bonansea casi convirtió el tercer tanto del partido: quedó mano a mano con Alan Sosa, que adivinó la intención y logró impedir otra alegría del Sabalero.
A los 23 minutos, Brandon Cortés trató desde afuera del área con un remate, que desafortunadamente se fue por encima del travesaño. Fue la primera aproximación del Rojinegro.
Dos minutos más tarde, el ingresado Lucas Cano probó en un tiro de media distancia ampliar la ventaja para Colón, pero su remate se fue apenas desviado del área.
A los 32 minutos, la más clara de Patronato estuvo en los pies de Federico Bravo, futbolista que se adueñó de un rebote y pateó al arco. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y pegó en el travesaño.
Con el correr de los minutos, Colón mantuvo la posesión del balón y logró demostrar su jerarquía y la chapa de candidato al ascenso a la Primera División.
Formaciones confirmadas
Para este encuentro, Forestello eligió el siguiente 11 para Patronato: Sosa; Meritello, Moreyra, Rueda, Piccioni; F. Bravo, Enrique, Araujo, Heredia; Soldano y Reinaga.
Por su parte, el Ezequiel Luis Medrán eligió los siguientes 11 para Colón: Budiño; Peinipil, Barrios, Rasmussen, Allende; Muñoz, Lertora, Antonio; Lago, Marcioni y Bonansea.