“Me siento responsable”, afirmó Forestello tras la caída de Patronato

Patronato cayó 2 a 0 con Colón en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la séptima fecha de la Primera Nacional, en una derrota que dejó secuelas tanto futbolísticas como anímicas en el conjunto entrerriano. Tras el encuentro, el entrenador Rubén Darío Forestello brindó un análisis detallado y autocrítico sobre el rendimiento de su equipo.

“Hasta el gol de ellos, estuvimos en partido. Fue parejo el primer tiempo. Después, evidentemente después del gol de Lagos, nos ha afectado demasiado. Si bien antes del gol de Lagos íbamos a hacer los tres cambios porque veíamos que las dos primeras respuestas en las primeras jugadas del segundo tiempo no habían sido al igual que en el primero. Nos costó muchísimo”, sostuvo en primer lugar el DT.

El desarrollo del encuentro tuvo un quiebre claro en el complemento, cuando el tanto de Christian Lagos impactó de lleno en la estructura del equipo local, que no logró recomponerse.

El impacto del gol y la falta de reacción

“Estoy muy preocupado porque me siento responsable de todo esto. A partir del gol de Lagos no pudimos recuperarnos nunca más y no pudimos entrar nunca más en el partido. Creo que Colón termina ganando bien el partido y no es porque los chicos no tengan respuesta, sino todo lo contrario: no encontramos el partido, nos dolió muchísimo ese gol y porque sabíamos que iba a ser así. Por eso el entrenador rival puso tres volantes centrales, que había que trabajar muchos sobre la segunda pelota”, analizó Forestello.

Foto: Elonce.

El entrenador también remarcó el golpe anímico que significó el segundo tanto del rival, que terminó por sentenciar el partido y desdibujar completamente al equipo: “Después de que ellos se aseguraron el resultado a partir del segundo gol, creo que nos hemos desmoronado demasiado y nunca hemos encontrado funcionamiento y posibilidad de entrar en el partido pronto”.

En ese contexto, Patronato evidenció dificultades para sostener el nivel mostrado en la fecha anterior, cuando había conseguido su primera victoria de la temporada.

Autocrítica, preocupación y mirada hacia adelante

“El análisis que hago es que puertas adentro el grupo es muy responsable. Puertas adentro, nos han pasado muchas situaciones defensivas que no las esperábamos, pero hay que sacarlas adelante. Evidentemente, estamos tratando de llevar adelante sin tener demasiados inconvenientes, pero los tenemos igual porque nos han tocado equipos dificilísimos. Hay que estar tranquilo porque es un momento donde uno puede responder algo que no corresponde o llevar un desgano de algo que no tiene que ser así. Hay que ser inteligentes y saber que el martes se empieza con la expectativa de que tenemos dos partidos difíciles e importantísimos de visitante”, manifestó.

Además, el DT puso el foco en el próximo compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, al que consideró clave para revertir el presente: “Más allá del dolor, del mal arranque, de la incomodidad, hay que ser competitivos ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy y tratar de aportar todo lo que tengo a mi alcance para darle una mano a los chicos para que ese fin de semana se defiendan y no solo tácticamente, sino estratégicamente y la parte emocional después de un golpe tan duro como el de hoy”.

Foto: Elonce.

Un momento difícil y la necesidad de reacción

Forestello también describió el desarrollo del encuentro con mayor profundidad: “Si bien el primer tiempo encaramos con la expectativa de haber ganado el otro día de local y estar sanos, lo hemos hecho parejo al partido ante un rival durísimo y que venía de un golpe. No lo supimos aprovechar en los primeros 25 minutos porque ellos recuperaron su tranquilidad y su capacidad. Después se emparejó y no hemos arrancado bien en el segundo tiempo. A partir del gol no solamente nos ha fracturado, sino que también se mostraron las mejores partes de Colón”.

Finalmente, el entrenador cerró con una reflexión personal sobre el momento que atraviesa: “Este momento para mí es durísimo, no lo esperaba, me llenaba de expectativas volver a este club y estar cerca de mi casa. Hoy por hoy, tengo que estar pasando este momento que no me gusta y no me gusta que le pase a la gente de Patronato. Esperemos el martes darle la energía necesaria a los chicos para que transformen la ilusión y podamos hacer un gran partido en Jujuy ver si podemos salir de este pozo futbolístico”.