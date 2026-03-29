Juventud Urdinarrain se consagró campeón de la Copa Entre Ríos este domingo, tras superar a La Florida en la serie final. La definición se cerró en el departamento Gualeguaychú, donde la visita ganó 2 a 1 en el partido de vuelta, pero la contundente victoria por 3 a 0 en el duelo de ida resultó determinante para inclinar la balanza y asegurar el título.

La emoción llegó temprano para La Florida: a los 42 minutos del primer tiempo, Fabricio Barragán abrió el marcador para el equipo de Chajarí, encendiendo la ilusión de una remontada que nunca llegó a concretarse. Sin embargo, Juventud Urdinarrain respondió con solidez y logró controlar los momentos de riesgo a lo largo del encuentro, demostrando por qué había llegado a la final con tanta autoridad.

En el segundo tiempo, Gabriel Thea aprovechó un desacople defensivo de la visita y marcó el empate parcial a los 25 minutos, dando tranquilidad a los dirigidos en la serie. Ya en los minutos finales, Lucas López sacó un potente remate a los 38 del complemento que decretó el 2 a 1 definitivo a favor de La Florida, aunque sin alterar la consagración de Juventud.

Sólida actuación y título histórico

El triunfo representa un título histórico para Juventud Urdinarrain, que cimentó su éxito en la gran actuación del partido de ida y en la consistencia mostrada a lo largo de toda la competencia. La solidez defensiva y la efectividad en los momentos clave fueron fundamentales para asegurar el campeonato, destacando a varios de sus jugadores por su desempeño, publicó R2820.

La Copa Entre Ríos deja así a Juventud como campeón, sumando un logro más a la historia del club y celebrando con su hinchada una temporada que quedará en la memoria de los simpatizantes. La combinación de estrategia, trabajo en equipo y capacidad de reacción frente a los momentos difíciles permitió a Juventud levantar el trofeo con justicia y merecimiento.

Con esta victoria, Juventud Urdinarrain se asegura un lugar de honor en la competencia provincial, consolidando su presente futbolístico y dejando claro que la solidez y la regularidad a lo largo de la serie fueron determinantes para alzarse con la Copa Entre Ríos.