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Patronato cayó 2 a 0 con Colón: la palabra de Marcioni y Bonansea, exjugadores del club

Patronato cayó 2 a 0 con Colón y jugadores con pasado en el club entrerriano analizaron el partido y el presente del Sabalero.

29 de Marzo de 2026
Alan Bonansea y Julián Marcioni, dos caras conocidas en Patronato.
Alan Bonansea y Julián Marcioni, dos caras conocidas en Patronato. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Patronato cayó 2 a 0 con Colón y jugadores con pasado en el club entrerriano analizaron el partido y el presente del Sabalero.

Patronato cayó 2 a 0 con Colón en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la séptima fecha de la Primera Nacional, y tras el encuentro varios protagonistas del equipo santafesino con pasado en el Rojinegro compartieron sus sensaciones. Entre ellos, Julián Marcioni y Alan Bonansea, quienes fueron determinantes en el análisis del triunfo visitante.

 

 

Marcioni destacó la importancia del resultado en la pelea por la cima del campeonato: “Estamos primeros por diferencia de gol. Ahí es donde debemos estar. Con San Telmo no hicimos un buen partido desde la actitud y no llegamos ni concretamos”.

 

Juli&aacute;n Marcioni. Foto: Elonce.
Julián Marcioni. Foto: Elonce.

 

El delantero también remarcó la necesidad de mantener el enfoque pese a la victoria: “Hay que disfrutar hoy y ya mañana a pensar en San Miguel”.

 

Un triunfo trabajado y con eficacia

 

En cuanto al desarrollo del partido, Marcioni valoró el rendimiento colectivo del equipo y la solidez mostrada en todas las líneas: “Hicimos un partido correcto, tuvimos muy sólidos en todas las áreas de la cancha, que es lo importante, y concretamos cuando el partido lo pedía”.

 

Además, el atacante no ocultó su vínculo afectivo con la institución entrerriana: “Le siento un cariño bastante importante a Patronato y siempre estoy deseándole lo mejor”.

 

 

Desde lo táctico, también explicó cómo se dio el planteo del encuentro: “Sabíamos que ellos jugaban al pelotazo y nosotros teníamos que agarrar la segunda pelota y en base a eso atacar y hacer los goles”.

 

Bonansea y un gol con sensaciones encontradas

 

Alan Bonansea. Foto: Elonce.
Alan Bonansea. Foto: Elonce.

 

Por su parte, Alan Bonansea, autor del segundo tanto que sentenció el partido, también compartió su mirada tras el encuentro. “Fueron muchas sensaciones encontradas, más porque tengo muchos amigos del otro lado”, afirmó tras convertirle a su ex equipo.

 

 

El delantero coincidió en que el trámite fue parejo en la primera mitad y que se definió en el complemento: “Creo que el primer tiempo iba a ser muy trabado como lo fue y en el segundo tiempo el que esté mejor físicamente o el que encuentre espacios iba a saber ganar el partido. En eso se basó el triunfo”.

 

Asimismo, Bonansea explicó el planteo estratégico que le permitió a Colón imponerse en Paraná: “Habíamos planteado estar en un bloque bajo, en que no la toque el cinco porque con poco espacio empiezan a tirar. Creo que el planteamiento funcionó bien y en el segundo tiempo, con ellos más cansados, le pudimos ganar el partido”.

Temas:

Alan Bonansea Julián Marcioni Patronato Colón
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