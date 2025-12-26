Secuestraron cocaína y detuvieron a dos personas en el río Paraná

La Prefectura Naval Argentina secuestró más de dos kilos de cocaína y detuvo a dos personas durante un procedimiento llevado a cabo en el río Paraná, a la altura del kilómetro 1238, en la localidad chaqueña de Isla del Cerrito.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Delegación de Inteligencia e Investigación Criminal de Prefectura Barranqueras realizaban un patrullaje fluvial preventivo.

En ese contexto, detectaron una lancha a motor que navegaba desde la costa paraguaya hacia territorio argentino y, al intentar identificar a sus ocupantes, estos opusieron resistencia e intentaron darse a la fuga. Con la colaboración de personal y medios de las Prefecturas Isla del Cerrito y Paso de la Patria, se logró controlar la situación y que los ocupantes desistieran de su intento de fuga.

Durante la inspección de la embarcación, se hallaron dos panes de cocaína, con un peso total de 2,056 kilos y un aforo superior a los 46 millones de pesos.

Intervino en la causa la Unidad Fiscal de Resistencia, que dispuso el traslado de los detenidos a la Prefectura Barranqueras, el secuestro del estupefaciente, de la embarcación, del motor fuera de borda, de un arma blanca y de otros elementos de interés para la causa, así como el alojamiento de los involucrados en dependencias de la Policía Federal Argentina.

El valor total de lo secuestrado supera los 52 millones de pesos.