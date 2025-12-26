 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad

Fuertes vientos provocaron la caída de un semáforo en Gualeguaychú

Un semáforo cayó durante la madrugada del jueves tras ráfagas de viento en Gualeguaychú y obligó a un operativo para despejar la calzada y prevenir accidentes.

26 de Diciembre de 2025
Semáforo caído en Gualeguaychú
Semáforo caído en Gualeguaychú

Un semáforo cayó durante la madrugada del jueves tras ráfagas de viento en Gualeguaychú y obligó a un operativo para despejar la calzada y prevenir accidentes.

Un semáforo ubicado en uno de los puntos más transitados de la ciudad de Gualeguaychú cayó en la madrugada del jueves 25 de diciembre. La caída ocurrió cuando se produjeron algunas ráfagas de viento por la tormenta que se declaró en el sur de la provincia.

 

El incidente ocurrió en Gervasio Méndez y Bulevar Pedro Jurado, específicamente frente a la ochava sureste, es decir, el poste que detiene el tránsito que viene por Gervasio Méndez.

 

El hecho fue reportado a la 1:25 de la madrugada, cuando el móvil policial 1453 tomó conocimiento de la situación a través del personal de la Comisaría Sexta. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el semáforo se había desplomado completamente, quedando sus piezas dispersas sobre la calzada.

 

De inmediato se dio aviso al personal municipal para atender la emergencia. En cuestión de minutos llegó al sitio el encargado de los semáforos, junto con personal de Tránsito Municipal y una grúa.

 

Los trabajadores municipales desconectaron el equipamiento eléctrico y retiraron todas las piezas del semáforo caído. Sin embargo, debido a las grandes dimensiones del caño metálico principal, no fue posible su remoción inmediata durante la madrugada, por lo que quedó temporalmente en el lugar hasta poder completar la operación con el equipamiento adecuado.

 

La intersección de Gervasio Méndez y Bulevar Pedro Jurado es considerada uno de los puntos neurálgicos para el tránsito vehicular de Gualeguaychú, especialmente durante las horas pico, indica el sitio R2820.

Temas:

Gualeguaychú semáforo caído
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso