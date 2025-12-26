Despidieron a joven deportista que falleció en Concordia: “una pérdida irreparable”

Una profunda conmoción se vivió tras la muerte de un joven deportista de 17 años que falleció ahogado durante la tarde de Navidad en Concordia.

El episodio ocurrió alrededor de las 13.50, cuando el joven se encontraba bañándose junto a sus hermanos en un camping de la localidad. En un momento, se sumergió en el agua y no logró salir. Según relataron testigos, permaneció bajo la superficie durante más de quince minutos, en un episodio que, de acuerdo con quienes estuvieron en el lugar, podría haberse evitado.

Markos Gómez Altamirano

Pese a los intentos desesperados por auxiliarlo, el adolescente perdió la vida en el lugar. Las circunstancias del hecho fueron puestas en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo la tragedia.

El joven, Markos Gómez Altamirano, jugador de la categoría Sub 17 del Club Unión. La institución deportiva confirmó oficialmente su fallecimiento y expresó su dolor a través de un comunicado difundido en las últimas horas.

“Lamentamos informar la trágica noticia del fallecimiento de Markos Gómez Altamirano, jugador de una de nuestras categorías Sub 17, quien se ahogó en las aguas del arroyo Yuquerí, en la zona de Estancia Grande, este 25 de diciembre”, señalaron desde el club.

En el mismo mensaje, la entidad manifestó su acompañamiento a la familia y seres queridos del joven. “Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad y enviamos mucha fuerza a sus padres, familiares y amigos por esta pérdida irreparable”, expresaron.

Desde el Club Unión destacaron además el vínculo que Markos mantenía con la institución y sus compañeros. “Todos los que formamos parte del club y compartimos momentos dentro y fuera de la cancha nos unimos a esta tan dolorosa pérdida”, indicaron, en un mensaje firmado por la Comisión Directiva, la Coordinación Deportiva, el Cuerpo Técnico, jugadores y profesores.