Crudo relato del hombre que rescató al joven ahogado en Concordia: “salvó al hermano, pero él no pudo salir”

La Navidad, una fecha asociada al descanso, los encuentros familiares y la celebración, quedó atravesada por el dolor y la conmoción en Concordia. Pasado el mediodía de este jueves, el Camping Cascadita Dri se convirtió en escenario de una tragedia que sacudió a toda la comunidad: un joven deportista de 17 años perdió la vida tras ahogarse en el lugar, en un episodio que, según el crudo testimonio de quienes estuvieron allí, podría haberse evitado.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:50, cuando el adolescente se encontraba bañándose junto a sus hermanos. En un momento, se sumergió en el agua y no logró salir. Permaneció bajo la superficie durante un lapso estimado de más de quince minutos, mientras la desesperación comenzaba a ganar terreno entre los presentes.

Estremecedor testimonio

Uno de los primeros en acudir fue Ian Briosi, quien había llegado al camping para pasar el día junto a su familia y la de un amigo. En diálogo con Elonce, brindó un testimonio estremecedor, marcado por la impotencia, la angustia y la bronca. “Planeamos con mi amigo ir a la Tribilín y fuimos en la Cascadita Dri. Llegamos con la familia, su familia y la mía, instalamos los sillones. Cuando empezamos a acomodarnos, se escuchaba ‘ayuda, ayuda’”, recordó.

En un primer momento, Briosi pensó que se trataba de un episodio menor. “Lo único que hicimos fue empezar a correr hacia el lugar, pensando que eran los niños nuestros también, porque habían llegado varios chicos”, relató a Elonce. Sin embargo, al llegar se encontraron con una escena desesperante: tres hermanos se estaban bañando y, de repente, uno de ellos se había hundido en el lugar y había sido perdido de vista de la superficie.

El joven fallecido.

Según su relato, el menor habría caído en un pozo profundo, invisible a simple vista. “Al parecer, el chico quiso salvar al más chico. A los empujones los llevó hasta la orilla del arroyo, pero él no pudo salir”, explicó a Elonce. En ese intento desesperado por rescatar a su hermano, el joven deportista quedó atrapado bajo el agua.

“No había guardavidas ni señalización”

Ian Briosi y su amigo Pablo Martínez comenzaron de inmediato la búsqueda. “Estuvimos media hora, ya medio acalambrados los dos”, contó. Ante la falta de medios y de asistencia, improvisaron. “Lo único que llegó a pensar mi compañero fue agarrar un palo y empezar a tantear el fondo, mientras yo lo acompañaba al lado”, recordó.

El momento en el que lograron encontrar el cuerpo quedó grabado para siempre en su memoria. “Cuando él pisó, sintió una mano. Ahí nos dimos cuenta. Él lo agarró de la mano, yo de la parte del cuerpo y lo sacamos afuera”, relató a Elonce con la voz cargada de emoción.

La gente que disfrutaba del jueves de Navidad en el lugar.

Una vez fuera del agua, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Hicimos veinte minutos, media hora de RCP hasta que llegó la ambulancia”, afirmó.

Sin embargo, lo que más indignación le genera a Briosi es la ausencia total de asistencia durante ese tiempo. “No había nada. Ni policía, ni ambulancia, ni guardavidas. Nada de nada”, enfatizó.

Según su testimonio, la ambulancia recién apareció después de más de media hora. “Media hora después llegó. Todo ese tiempo éramos nosotros, su padre, que creo que no sabía nadar, pero con la desesperación también estaba ahí”, relató.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde pese a los esfuerzos del personal médico se confirmó su fallecimiento. La víctima fue identificada como Marko Santino Gómez Altamirano, un reconocido deportista de Concordia, destacado en taekwondo y recientemente distinguido con el Premio al Mérito en los Premios San Antonio de Padua.

Un lugar sin controles ni señalización

El testimonio de Ian Briosi puso el foco en una situación que generó fuertes cuestionamientos: la falta de medidas de seguridad en el camping. “Es un lugar donde se cobra entrada. Como mínimo debería haber un bañero o alguien preparado para una emergencia”, reclamó a Elonce.

El chico fue llevado al hospital Carrillo, pero no sobrevivió.

Según explicó, el sector donde ocurrió la tragedia no presentaba señales de peligro visibles. “Es la Cascadita Dri, donde el agua te llega al tobillo. Pero era un pozo. Ninguno de los dos, que somos altos, pudo hacer pie”, detalló. Para Briosi, el hundimiento fue completamente repentino. “Los chicos iban caminando y de golpe el más chico se hundió. No hubo advertencia de nada”, afirmó.

Desde su rol de padre, expresó su angustia y su enojo. “Yo hablo como padre. Un padre va confiado, suelta a los hijos ahí y no hay una valla, nada que diga hasta acá no se pasa. No hay un tope”, cuestionó al dialogar con Elonce. Y agregó: “Vos vas caminando y de golpe te hundís. Eso le puede pasar a cualquiera”.

También señaló que, durante todo el operativo de rescate, ningún responsable del lugar se acercó. “No apareció nadie. A donde estábamos nosotros no se acercó nadie. Todo siguió normal, como si no hubiera pasado nada”, lamentó.

“Es una desgracia que se podría haber evitado”

Para Briosi, lo ocurrido deja una enseñanza dolorosa. “Es una desgracia que se podría haber evitado”, aseguró. Y explicó por qué: “Si te están cobrando la entrada, mínimamente debería haber alguien preparado. Con el calor que hace, va mucha gente. Puede haber una descompensación, un accidente, y uno como persona común no sabe cómo manejarlo”.

Pese a haber realizado maniobras de RCP junto a otras personas, el esfuerzo no alcanzó. “Entre todos hicimos RCP, pero no sirvió para nada. ”, dijo con crudeza.

Desde el lugar del hecho se dio intervención a la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor para establecer con precisión las circunstancias en las que ocurrió el trágico suceso.

La muerte de Marko Santino Gómez Altamirano provocó un profundo dolor en la comunidad deportiva y reabrió el debate sobre la seguridad en espacios recreativos con acceso al agua. Para quienes estuvieron allí, la tragedia dejó una marca imborrable y un reclamo claro: que el dolor no sea en vano y que se tomen medidas para que una escena así no vuelva a repetirse.