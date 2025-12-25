Tragedia: un joven deportista murió ahogado en camping de Concordia durante Navidad

REDACCIÓN ELONCE
Un adolescente de 17 años falleció tras ahogarse en un camping, donde se encontraba pasando la jornada de Navidad. Fue rescatado del agua y trasladado a un hospital, pero ya había fallecido.
Concordia: un joven deportista murió ahogado en un camping. Una jornada que debía estar marcada por el descanso y el encuentro familiar terminó en tragedia este jueves de Navidad, cuando un joven deportista perdió la vida tras ahogarse en un camping de Concordia. El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad.
El episodio ocurrió alrededor de las 13:50 en el Camping Cascadita Dri, un espacio recreativo muy concurrido durante la temporada estival. Según se informó, el suceso se desencadenó, cuando un joven se bañaba junto a su hermanos en el lugar y en un momento, se sumergió y no lograba salir, permaneciendo bajo la superficie durante un lapso estimado de más de quince minutos.
Tras ser rescatado por otros bañistas que estaban en el lugar, el adolescente fue asistido de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital Carrillo. Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al nosocomio.
La víctima fue identificada como Marko Santino Gómez Altamirano, de 17 años, un reconocido deportista de la ciudad.
El joven se destacaba en la disciplina taekwondo y había sido distinguido días atrás por su trayectoria y compromiso con el deporte. El pasado lunes había recibido el Premio al Mérito en el marco de la ceremonia de los Premios San Antonio de Padua, realizada en el Centro de Convenciones, dio a conocer desde la policía.
De acuerdo a testimonios recabados en el lugar, el camping no contaría con servicio de guardavidas, a pesar de que se cobra entrada para el ingreso. Este dato será uno de los puntos a analizar en el marco de la investigación judicial, que busca establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace.
Desde el lugar del hecho se dio inmediata intervención a la fiscal Natalia Conti, quien dispuso la realización de entrevistas a testigos, el traslado del cuerpo a la morgue judicial y la confección de las actuaciones de rigor. Las medidas ordenadas apuntaron a reconstruir los momentos previos al ahogamiento y determinar posibles responsabilidades.
La muerte del joven causó un profundo dolor entre familiares, amigos, compañeros de entrenamiento y referentes del deporte local, que expresaron su pesar a través de mensajes y homenajes. La tragedia volvió a poner en foco la importancia de las medidas de seguridad en espacios recreativos con acceso al agua, especialmente durante fechas de alta concurrencia como las fiestas de fin de año.