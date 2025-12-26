 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Video: rescataron a un hombre que cayó al río Paraná en Navidad

Un hombre de 35 años fue rescatado con vida luego de caer al río Paraná frente a la costa de la capital entrerriana. El operativo fue realizado por Prefectura durante la tarde de Navidad y aplaudido por vecinos y turistas que fueron testigos de la situación.

26 de Diciembre de 2025
Rápido operativo de rescate en el río Paraná
REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de 35 años fue rescatado con vida tras caer al río Paraná frente a la costa de la capital entrerriana. El hecho ocurrió durante la tarde de este jueves de Navidad, a la altura del muelle 1 del puerto local, y demandó la rápida intervención del personal de Prefectura Paraná.

El operativo fue observado por vecinos y turistas que se encontraban en la zona de la costanera, quienes aplaudieron el accionar de los efectivos que participaron del rescate. Una embarcación de Prefectura que se encontraba próxima al lugar acudió de inmediato al llamado y logró asistir al hombre en el agua.

 

Elonce accedió a un video en el que se observó el momento en que el personal de Prefectura se aproximó al lugar del incidente y logró sacar al hombre del curso de agua, evitando que la situación tuviera consecuencias mayores.

 

Tras ser rescatado, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital San Martín, donde recibió atención médica. Desde el nosocomio confirmaron posteriormente que el paciente se encontraba en buen estado de salud.

Rápido operativo de rescate en el río Paraná (foto Prefectura Paraná)

Las circunstancias que derivaron en la caída del hombre al río no fueron informadas oficialmente. El rápido accionar del personal de Prefectura permitió resolver la situación en pocos minutos y asegurar la integridad física del involucrado.

Temas:

río Paraná rescate Prefectura Paraná
