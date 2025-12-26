Quini 6 de más de $12 millones en Entre Ríos: en qué localidad se jugó la boleta ganadora

Quini más de $12 millones en Entre Ríos: en qué localidad se jugó la boleta ganadora

La fortuna volvió a sonreírle a un apostador de Entre Ríos, que resultó ganador en la modalidad Siempre Sale del Quini 6 y se aseguró un premio individual superior a los 12 millones de pesos, según los resultados del sorteo realizado este miércoles.

De acuerdo a la información confirmada por Elonce con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), la boleta premiada fue jugada en una agencia de tómbola de la localidad de María Grande, en la provincia de Entre Ríos. El sorteo dejó un total de 22 ganadores en todo el país, uno de ellos entrerriano.

El dato no pasó inadvertido, ya que en el sorteo anterior, realizado el domingo 21 de diciembre, también se había registrado un premio importante en una agencia de esa misma localidad de Paraná campaña, lo que volvió a ponerla en el centro de la atención de los apostadores.

En la modalidad Siempre Sale, que se gana con seis, cinco o cuatro aciertos, los números sorteados fueron: 43, 31, 06, 30, 13 y 24. En esta oportunidad hubo 22 ganadores y cada uno se llevó un premio de $12.237.875,80.

Cómo quedaron los otros pozos

En el resto de las modalidades del Quini 6 no se registraron ganadores con seis aciertos, por lo que los pozos millonarios quedaron vacantes. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, para el próximo sorteo, habrá en juego un total estimado de 7.900 millones de pesos.

En el sorteo Tradicional salieron los números 35, 08, 10, 25, 33 y 42. No hubo ganadores y el pozo acumulado para el próximo domingo asciende a $3.639.540.681.

En tanto, en La Segunda los números favorecidos fueron 40, 33, 22, 14, 29 y 42. Tampoco se registraron ganadores y el próximo sorteo pondrá en juego $901.386.974.

Por su parte, en La Revancha aparecieron los números 35, 34, 08, 15, 31 y 42. Al no haber ganadores, el pozo acumulado para el sorteo del domingo será de $1.840.204.602.