Quini 6: 22 apostadores ganaron más de $12 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 7.900 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 35-08-10-25-33-42. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $3.639.540.681.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 40-33-22-14-29-42. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $901.386.974.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 35-34-08-15-31-42. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $1.840.204.602.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 43-31-06-30-13-24. Hubo 22 ganadores y cada uno se lleva $12.237.875,80. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 194 ganadores y cada uno percibirá $670.103,09. Elonce.com