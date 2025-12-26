Un automóvil despistó y chocó contra el guardarraíl en Autovía Artigas

Un automóvil despistó en Autovía Artigas durante esta madrugada y colisionó contra el guardarraíl, quedando detenido sobre una colectora. El conductor y su acompañante fueron asistidos, y una persona resultó con lesiones leves.
Un siniestro vial se produjo durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 5.30, cuando un automóvil Toyota Corolla despistó mientras circulaba por una autovía Artigas y terminó colisionando contra el guardarraíl, para luego quedar detenido con importantes daños materiales sobre una colectora.
El rodado era conducido por un hombre de 79 años, domiciliado en la localidad de Urdinarrain, quien viajaba acompañado por su pareja, de 73 años.
Las pericias preliminares realizadas por Policía Científica indicaron que el vehículo transitaba por la Autovía Gervasio Artigas cuando, al llegar a la altura aproximada del kilómetro 332, correspondiente al acceso norte, el conductor perdió el control del automóvil. Como consecuencia, el rodado desvió su trayectoria, impactó contra el guardarraíl y finalizó su recorrido sobre la colectora Este “Néstor Kirchner”.
Tras el siniestro, se dio intervención al médico policial de turno, quien examinó al conductor y constató que sufrió lesiones leves, consistentes en escoriaciones en el rostro, la muñeca derecha y el codo izquierdo; no registró signos de ingesta alcohólica.
El acompañante también fue asistido en el lugar, sin que se informaran lesiones de gravedad. No fue necesario el traslado de ninguno de los ocupantes a un centro de salud.
El sitio La Fusta señaló que en la zona donde se produjo el despiste, específicamente en la desviación de acceso a la colectora por la que circulaba el vehículo, el sector se encuentra carente de iluminación, un aspecto que fue consignado en las actuaciones correspondientes.
Las circunstancias del siniestro continuaron bajo investigación para determinar con precisión las causas que derivaron en el despiste.