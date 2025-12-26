 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Chajarí

Un automóvil despistó y chocó contra el guardarraíl en Autovía Artigas

Un automóvil despistó en Autovía Artigas durante esta madrugada y colisionó contra el guardarraíl, quedando detenido sobre una colectora. El conductor y su acompañante fueron asistidos, y una persona resultó con lesiones leves.

26 de Diciembre de 2025
Despiste en autovía Artigas durante la madrugada
Despiste en autovía Artigas durante la madrugada Foto: La Fusta

Un automóvil despistó en Autovía Artigas durante esta madrugada y colisionó contra el guardarraíl, quedando detenido sobre una colectora. El conductor y su acompañante fueron asistidos, y una persona resultó con lesiones leves.

Un siniestro vial se produjo durante la madrugada de este viernes, alrededor de las 5.30, cuando un automóvil Toyota Corolla despistó mientras circulaba por una autovía Artigas y terminó colisionando contra el guardarraíl, para luego quedar detenido con importantes daños materiales sobre una colectora.

 

El rodado era conducido por un hombre de 79 años, domiciliado en la localidad de Urdinarrain, quien viajaba acompañado por su pareja, de 73 años.

 

Las pericias preliminares realizadas por Policía Científica indicaron que el vehículo transitaba por la Autovía Gervasio Artigas cuando, al llegar a la altura aproximada del kilómetro 332, correspondiente al acceso norte, el conductor perdió el control del automóvil. Como consecuencia, el rodado desvió su trayectoria, impactó contra el guardarraíl y finalizó su recorrido sobre la colectora Este “Néstor Kirchner”.

 

Tras el siniestro, se dio intervención al médico policial de turno, quien examinó al conductor y constató que sufrió lesiones leves, consistentes en escoriaciones en el rostro, la muñeca derecha y el codo izquierdo; no registró signos de ingesta alcohólica.

 

El acompañante también fue asistido en el lugar, sin que se informaran lesiones de gravedad. No fue necesario el traslado de ninguno de los ocupantes a un centro de salud.

 

El sitio La Fusta señaló que en la zona donde se produjo el despiste, específicamente en la desviación de acceso a la colectora por la que circulaba el vehículo, el sector se encuentra carente de iluminación, un aspecto que fue consignado en las actuaciones correspondientes.

 

Las circunstancias del siniestro continuaron bajo investigación para determinar con precisión las causas que derivaron en el despiste.

Temas:

Autovía Artigas siniestro vial
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso