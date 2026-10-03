Reino Unido anunció que las nuevas licencias de hidrocarburos en Malvinas requerirán su autorización

El Gobierno del Reino Unido confirmó que cualquier nueva licencia de hidrocarburos en las Islas Malvinas deberá contar con el consentimiento del secretario de Estado para Asuntos Exteriores, según una respuesta oficial presentada ante la Cámara de los Lores.

La definición fue formalizada el 1 de octubre en respuesta a una consulta del conservador Lord Moynihan, quien había solicitado precisiones sobre el desarrollo de nuevos yacimientos petroleros y las evaluaciones de impacto ambiental en aguas de las islas.

El subsecretario parlamentario de Estado para Europa, Europa del Este, Seguridad Internacional y Crecimiento, Lord Wood of Anfield, sostuvo que el Gobierno británico mantiene su posición respecto del derecho de las islas a desarrollar sus recursos naturales.

“Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del secretario de Estado”, señaló el funcionario en la respuesta parlamentaria. También aclaró que la autoridad británica actúa de acuerdo con la legislación aplicable en las islas.

Qué implica la decisión

El Gobierno británico indicó que la administración de las Islas Malvinas conserva la responsabilidad sobre el desarrollo de los hidrocarburos y sobre el marco regulatorio correspondiente, incluidas las normas de seguridad y protección ambiental.

Sin embargo, para una nueva licencia de hidrocarburos resulta necesario el consentimiento del secretario de Estado británico. Una respuesta parlamentaria anterior, del 15 de septiembre, ya había precisado que el funcionario debe actuar conforme a la legislación de las islas y que la política británica general sobre licencias de petróleo y gas no se aplica directamente en ese territorio.

La nueva respuesta también evitó pronunciarse sobre permisos individuales.

El caso de Sea Lion

La situación adquiere especial relevancia por el desarrollo del proyecto Sea Lion, uno de los principales emprendimientos petroleros previstos en aguas próximas al archipiélago.

Ante una consulta específica sobre si el secretario de Estado había dado su consentimiento al programa de desarrollo y producción del área norte de Sea Lion, el Gobierno británico no confirmó ni negó una autorización individual. En cambio, reiteró que las nuevas licencias requieren el consentimiento del funcionario y que el Gobierno de las islas es responsable de los procesos regulatorios propios.

Otra respuesta parlamentaria señaló que la política británica de licencias de petróleo y gas no se aplica en las Islas Malvinas.

La posición argentina

La definición de Londres se conoce en medio de la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas y por la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur.

La Argentina sostiene que las islas forman parte de su territorio y cuestiona las actividades hidrocarburíferas desarrolladas bajo autorización británica. El Gobierno argentino también impulsó medidas judiciales y administrativas contra empresas vinculadas con proyectos petroleros en la zona.

El Reino Unido, por su parte, sostiene que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como parte de su posición sobre la autodeterminación. Esa postura fue reiterada en la respuesta oficial presentada ante la Cámara de los Lores.

La confirmación parlamentaria establece así el mecanismo que regirá para futuras licencias: el gobierno de las islas mantiene sus competencias regulatorias, pero cualquier nuevo permiso de hidrocarburos requiere además el consentimiento del secretario de Estado británico.