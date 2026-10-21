Pidieron indagar a los dueños de Suizo Argentina por presuntos sobreprecios en la ANDIS

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron citar a declaración indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La solicitud también alcanzó a otros cuatro directivos de la compañía y a representantes de 14 droguerías vinculadas con contrataciones de medicamentos de alto costo.

El requerimiento fue presentado mediante un dictamen de más de 300 páginas, en el que los investigadores describieron un supuesto sistema de compras direccionadas, sobreprecios y acuerdos entre empresas y funcionarios públicos para controlar las adquisiciones del Programa Federal Incluir Salud.

Según la fiscalía, Suizo Argentina habría obtenido órdenes de compra por $137.118 millones entre mayo de 2024 y agosto de 2025, una cifra equivalente a aproximadamente el 30% de las erogaciones de la ANDIS analizadas durante ese período.

Cómo habría funcionado el esquema de contrataciones

Los investigadores sostuvieron que la compañía habría tenido acceso anticipado a información sobre las compras de medicamentos, participado en la coordinación de adjudicaciones e intervenido en decisiones internas del organismo.

Entre las pruebas mencionadas aparecieron archivos encontrados en poder de Suizo Argentina que contenían detalles de medicamentos requeridos, proveedores que resultarían adjudicatarios y precios establecidos antes del cierre de las compulsas. Según la acusación, esa información coincidió posteriormente con los resultados oficiales, publicó Cadena3.

La fiscalía describió un “doble pacto”: uno con funcionarios que presuntamente facilitaban información y control sobre las contrataciones, y otro con droguerías que habrían aceptado un reparto de negocios organizado por la empresa.

Medicamentos con precios hasta 42 veces superiores

Uno de los episodios destacados en el dictamen estuvo relacionado con la compra de un medicamento destinado al tratamiento de la esclerosis múltiple.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, en julio de 2024 un gerente de Suizo Argentina informó que había adquirido el producto a $92.000 por unidad. En una comunicación interna, el directivo expresó: “El precio lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata”.

Sin embargo, la ANDIS terminó pagando entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, valores aproximadamente 42 veces superiores al costo de adquisición informado por el gerente, según los investigadores.

Los fiscales también señalaron que Suizo Argentina habría utilizado a Droguería Génesis como intermediaria en operaciones con el organismo, con incrementos de precios que en algunos casos superaron el 200%.

Las adjudicaciones millonarias a Droguería Génesis

La investigación indicó que Génesis pasó de registrar una actividad prácticamente nula en 2023 a ubicarse entre las diez empresas que recibieron mayores pagos estatales durante el período examinado.

Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la firma obtuvo adjudicaciones por $34.066 millones. Los investigadores vincularon su crecimiento con la presunta intervención de Pablo Atchabahian, a quien atribuyeron un papel como operador de Suizo Argentina.

En ese contexto, citaron un mensaje que Atchabahian le habría enviado a Daniel Garbellini, entonces funcionario de la ANDIS: “Frená y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

La fiscalía consideró esa comunicación como uno de los elementos que respaldaban su hipótesis sobre la coordinación de pagos y contrataciones entre funcionarios y proveedores.

Investigan presuntos sobornos y un viaje a Israel

Otro apartado del dictamen se concentró en supuestos beneficios económicos destinados al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo.

Los fiscales señalaron que el empresario Miguel Ángel Calvete habría financiado un viaje del exfuncionario a Israel, realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. Los gastos investigados incluyeron pasajes, alojamiento y servicios de asistencia al viajero.

Según la acusación, la secretaria del empresario participó en la organización del viaje y relacionó esos gastos con presuntos favores políticos.

Además, los investigadores mencionaron pagos de directivos de Suizo Argentina a Calvete por más de 54.000 dólares durante 2024, sin operaciones comerciales legales identificadas que justificaran esas transferencias.

Quiénes quedaron alcanzados por el pedido

Además de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, la fiscalía solicitó indagar al director de Compras de Suizo Argentina, Diego Viner; al director de Asuntos Corporativos, Sebastián Nuner Uner; al gerente de la División Tratamientos Especiales, Gonzalo Zarbo; y al coordinador de esa área, Fernando Domínguez.

El requerimiento también incluyó a representantes de Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería Del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Génesis y Scienza Argentina.

Asimismo, los fiscales solicitaron ampliar las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, Atchabahian, Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Droguería Génesis.

Los antecedentes judiciales de la causa

El nuevo pedido se sumó a decisiones judiciales anteriores. El 22 de septiembre, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 imputados por presuntas irregularidades en la adquisición de medicamentos.

Posteriormente, el 16 de octubre, el juez federal Ariel Lijo volvió a procesar al exdirector de la ANDIS en otra línea de investigación, vinculada con la compra de insumos médicos y ortopédicos mediante Incluir Salud.

Por su parte, los propietarios de Suizo Argentina habían cuestionado la validez del expediente. En septiembre de 2025, sus abogados presentaron planteos de nulidad que fueron rechazados por el juez Sebastián Casanello, quien entonces intervenía en la causa.