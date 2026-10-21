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Policiales

Lo encontraron durmiendo en el patio de su expareja y descubrieron que ella fraccionaba droga

La Policía buscaba a un hombre de 29 años que tenía una orden de detención vigente por desobediencia. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 38 envoltorios de cocaína, 11 de marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento. Ambos fueron detenidos.

21 de Octubre de 2026
Concordia: buscaban a un hombre y encontraron droga.
Concordia: buscaban a un hombre y encontraron droga. Foto: (PER)

La Policía buscaba a un hombre de 29 años que tenía una orden de detención vigente por desobediencia. Durante el allanamiento, los efectivos encontraron 38 envoltorios de cocaína, 11 de marihuana y elementos utilizados para el fraccionamiento. Ambos fueron detenidos.

Un allanamiento por desobediencia en Concordia terminó con la detención de un hombre de 29 años y su expareja, luego de que la Policía descubriera estupefacientes en una vivienda. El sospechoso fue encontrado durmiendo debajo de una pileta de lona, mientras que la mujer se encontraba en el interior del inmueble fraccionando cocaína.

 

El procedimiento se concretó durante la mañana de este miércoles y estuvo a cargo de personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Concordia. La intervención había sido ordenada por el Juzgado de Garantías, a cargo de la jueza María Gabriela Seró.

 

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La medida fue solicitada por la fiscal Agustina Solé, en el marco de una investigación para localizar al hombre, sobre quien pesaba una orden de detención vigente. Según la información policial, el sospechoso habría incumplido una medida de arresto domiciliario.

 

Lo encontraron escondido debajo de una pileta

 

Al ingresar a la propiedad, los efectivos localizaron al hombre en el patio, donde estaba durmiendo debajo de una pileta de lona. De acuerdo con el reporte policial, el sospechoso opuso resistencia cuando intentaron detenerlo, aunque finalmente fue reducido.

 

(PER)
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Durante el mismo operativo, los agentes advirtieron que su expareja, residente de la vivienda, se encontraba fraccionando cocaína en el interior del domicilio.

 

Ante esta situación, se amplió la intervención policial y se procedió al secuestro de los elementos vinculados con la presunta comercialización de estupefacientes.

 

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Secuestraron cocaína, marihuana y una balanza

 

Como resultado del allanamiento, la Policía incautó 38 envoltorios de cocaína, 11 envoltorios de marihuana, un teléfono celular, una balanza digital y dos tijeras.

 

Tras el hallazgo, tomó intervención la fiscal Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión del hombre y de la mujer mayor de edad por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y avanzar con la investigación judicial.

 

(PER)
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Temas:

Concordia allanamiento detención droga policía
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