Personas en situación de calle: impulsan mesa de trabajo para fortalecer la asistencia ante la llegada del frío

La situación de las personas en situación de calle volvió a instalarse en la agenda pública con la llegada de las bajas temperaturas. En ese contexto, la Defensoría General de Entre Ríos impulsa nuevas acciones de articulación con organismos estatales para fortalecer la asistencia y garantizar el acceso a derechos de una población atravesada por múltiples situaciones de vulnerabilidad.

La secretaria de la Defensoría General, Lorena Cali, explicó a Elonce que el Ministerio Público de la Defensa trabaja desde hace años en esta problemática y destacó que una de sus funciones es coordinar acciones con distintos organismos del Estado para brindar respuestas integrales.

“Me gustaría destacar que el Ministerio Público de la Defensa es un organismo que integra el Poder Judicial y que vela por la protección, efectiva tutela y realización de los derechos de las personas”, señaló.

Un trabajo sostenido para ampliar derechos

Durante la entrevista, Cali remarcó que el organismo tiene como uno de sus principales objetivos brindar una protección reforzada a quienes atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad.

“Brindamos asistencia jurídica para que puedan moverse con las herramientas necesarias en el mundo jurídico, con el debido asesoramiento”, explicó.

En ese marco, recordó que la Defensoría viene interviniendo desde hace más de una década en acciones destinadas a mejorar las políticas públicas vinculadas con las personas en situación de calle. Incluso mencionó gestiones realizadas antes de 2015 para ampliar el alcance de los refugios municipales.

“En ese momento se hicieron para promover e incidir en ampliar políticas públicas porque había refugio para personas en situación de calle, pero solamente era para hombres. No había una lectura de que la mujer pudiera estar también en situación de calle”, recordó.

La funcionaria destacó que esas intervenciones contribuyeron a incorporar una perspectiva de género en la asistencia social y permitieron ampliar derechos para mujeres que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

La importancia de la articulación institucional

Cali también puso en valor los avances logrados en la coordinación entre distintas áreas del Estado para responder ante emergencias vinculadas con personas en situación de vulnerabilidad.

“Hoy por hoy, las ambulancias que se acercan cuentan con un enfermero especializado en salud. Se sumó también la línea 135 porque si hay una crisis o algún abordaje vinculado más a la salud mental, ya hay una línea a la cual uno puede llamar y recibir un asesoramiento inmediato”, detalló.

Según explicó, también se establecieron protocolos que permiten ordenar las intervenciones según cada caso particular. De esta manera, las situaciones relacionadas con consumos problemáticos, emergencias clínicas o crisis de salud mental pueden recibir respuestas más específicas y eficaces.

Personas en situación de calle: trabajo articulado ante el frío

“Esto que hoy yo se los cuento es parte también de un proceso de encuentros, de interpelación y considero que es una evolución”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que aún existen desafíos pendientes para lograr soluciones duraderas. “Claro está que falta todavía y que siempre la sábana queda corta, pero yo pongo en valor la respuesta y la disposición por parte tanto del gobierno municipal como del provincial para sentarse al intercambio”, afirmó.

Una mesa de trabajo para evitar respuestas fragmentadas

Uno de los principales planteos realizados por la Defensoría apunta a trabajar sobre el acompañamiento posterior a las intervenciones de emergencia, una instancia que muchas veces presenta dificultades.

“Todos coincidimos en que en una situación de urgencia está la respuesta, principalmente desde Salud. Lo que estamos viendo es justamente el post, porque si no se genera esta circularidad”, explicó Cali.

La funcionaria señaló que muchas personas vuelven reiteradamente a las mismas situaciones de vulnerabilidad debido a la falta de abordajes integrales que permitan sostener procesos de inclusión y acompañamiento.

Por ese motivo, la Defensoría propuso la creación de una mesa de trabajo permanente integrada por organismos públicos e instituciones que intervienen en la temática.

“Propusimos generar una mesa de trabajo. Estamos con dos líneas de acción”, indicó.

La primera consiste en actualizar un relevamiento de instituciones y recursos disponibles para la atención de las personas en situación de calle, mientras que la segunda busca analizar casos concretos para identificar obstáculos y mejorar las respuestas estatales.

Un abordaje interdisciplinario como desafío

Cali destacó además la participación del Órgano de Revisión de Salud Mental en esta iniciativa, al considerar que gran parte de las personas que viven en la calle atraviesan problemáticas vinculadas a la salud mental.

“Las problemáticas de salud mental están en todo. La realidad de las personas en situación de calle está, en su mayoría, atravesada por esta problemática”, expresó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de construir respuestas interdisciplinarias y evitar la judicialización como primera alternativa.

“Estamos convencidos de que la judicialización tiene que ser la última ratio”, sostuvo.

Finalmente, la secretaria de la Defensoría General agradeció la posibilidad de visibilizar una problemática que se profundiza durante el invierno y reiteró la importancia de seguir construyendo consensos entre instituciones para garantizar derechos.

“Muchas gracias a ustedes por ocuparse de esta temática”, concluyó.