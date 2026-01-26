 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Actividad en Plaza 1° de Mayo

Suma de Voluntades no se toma vacaciones: repartieron 200 viandas y continúan ayudando a quienes más lo necesitan

26 de Enero de 2026
Suma de Voluntades no se toma vacaciones
REDACCIÓN ELONCE

En la noche de este lunes, los voluntarios distribuyeron raciones en el centro de Paraná y destacaron que "no importa la fecha", siempre es importante ayudar. "Suma es una familia entre todos, con la gente que está en la situación de calle y nosotros”, aseguraron.

Elonce dialogó con miembros de Suma de Voluntades, la organización que entrega viandas a personas en situación de calle. Este lunes por la noche la actividad se centró en la Plaza 1° de Mayo, donde se entregaron 200 viandas de las 400 preparadas.

La actividad de suma de voluntades no se detiene en verano

En este sentido, uno de los referentes de la organización, Nicolás Nogueira, expresó su alegría por la labor que se motiva en “la gente que realmente necesita”.

“Suma no se toma vacaciones, no importa si 24, 31 de diciembre, primero de mayo, Suma siempre tiene que estar”, reconoció.

Cómo colaborar

 

Por su parte, una de las miembros del equipo, Silvia Gallea, se refirió a los elementos y alimentos que más necesitan para preparar las viandas, tales como descartables para el jugo, cucharas, tenedores y verduras, que pueden entregarse en la sede, ubicada en Bavio 367, de 8 a 12 y de 16 a 20.

En cuanto a la actividad de servicio, Gallea sostuvo que los miembros de Suma de Voluntades “formamos parte de la familia” de quienes reciben las viandas, “uno va sabiendo la historia, entonces te van contando, si los atendieron en el hospital, estamos bien, estamos en una casita o no. Eso es Suma, es una familia entre todos, con la gente que está en la situación de calle y nosotros”, aseguró.

Temas:

Suma de Voluntades
