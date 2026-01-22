"Cada vez más gente espera su porción", aseguran desde Suma de Voluntades

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con referentes de la organización que hace ocho años recorre las calles paranaenses para brindar un plato de comida a quienes más lo necesitan. Además, reciben donaciones de alimentos para poder continuar con la labor.
Suma de Voluntades comienza un año más con la ayuda a quienes más lo necesitan. En este sentido, Elonce dialogó con los referentes de la organización, quienes explicaron cómo es el recorrido para la distribución de las porciones, en qué consiste el trabajo y cómo los paranaenses pueden ayudar.
“Ya hacen 8 años de Suma de Voluntades, nos vamos sumando, se va agregando gente, van colaborando distintas personas para esto que nos encanta, poder ayudar”, dijo Pablo, uno de los referentes.
En este sentido, reconoció que “cada vez más personas” se acercan a recibir las viandas. “Nosotros empezamos con 50, 60 porciones, recorremos los jueves y hoy estamos entregando 300 porciones. Cada vez más gente, lamentablemente, espera su porción. Esperan desde temprano y uno está ahí para no solo darle el plato de comida, sino también acompañarla y escucharla un poco”, explicó.
“Empezamos a las 20:00 en Plaza de Mayo, Saénz Peña y vamos al hospital. Algunos meses hacemos también bomberos. Terminamos a las 22:00”, mencionó sobre el recorrido. “Hoy en la cooperativa de Suma prepararon fideos con hamburguesa y Raúl, que también nos acompaña, hizo el pan para poder entregar a la gente”, precisó.
Sobre la movilidad del equipo, señaló que cada integrante pone su vehículo, algunos van en auto y otros en bicicleta. “Nos ayudamos entre todos, vamos acompañando. Somos un equipo más grande, pero bueno, vamos turnando porque también hay otras personas que también nos ayudan los jueves”, agregó.
Sin embargo, reconoció que “lo más lamentable” es que hay ocasiones en las que se han quedado sin viandas para entregar.
“Para Suma hacen falta alimentos no perecederos para preparar las viandas. Nos las pueden acercar a calle Bavio 367. Tenemos un pequeño abastecimiento pero no alcanza porque hay cinco días de recorrida. Pedimos donaciones todo el tiempo y siempre vienen muy bien”, destacó y subrayó la labor de una de las colaboradoras, Enriqueta, que se encarga de reunir las donaciones.