Ofreció un departamento por redes, cayó en una estafa y perdió más de un millón de pesos

Una mujer de 56 años fue víctima de una estafa virtual y perdió $1.436.802 luego de publicar un departamento en alquiler a través de Facebook. El hecho ocurrió el sábado por la tarde en el barrio Villa Balnearia, en Santiago del Estero, cuando un desconocido se comunicó con ella mediante WhatsApp y simuló estar interesado en reservar el alojamiento.

Según la denuncia presentada por la damnificada, identificada como Silvia, el contacto comenzó después de las 17.30. El supuesto cliente manifestó su intención de alquilar el inmueble durante dos semanas y aseguró que realizaría una transferencia para confirmar la reserva.

Durante la conversación, el estafador convenció a la propietaria de compartir información personal y la clave de su Clave Virtual Uniforme (CVU), bajo el argumento de que necesitaba esos datos para concretar el pago. Sin embargo, utilizó la información para acceder a los fondos de la víctima.

Descubrió que le habían sustraído más de $1,4 millones

La mujer advirtió la maniobra cuando ingresó a su aplicación bancaria y comprobó que se había realizado una transferencia de $1.436.802 sin su autorización.

Al revisar los movimientos de la cuenta, constató que el dinero había sido enviado a una cuenta que figuraba a nombre de Carlos Leonel Calderón, según los datos incorporados a la denuncia.

Ante esta situación, la damnificada se presentó en la Comisaría Nº 57, donde relató lo sucedido y aportó información sobre las comunicaciones mantenidas con el supuesto interesado en alquilar el departamento.

Tras recibir la denuncia, intervino la fiscal de turno, Dahiana Pérez Vicens, quien ordenó una serie de medidas para esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

Entre las diligencias solicitadas, dispuso incorporar las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp y dar intervención al personal especializado en Delitos Económicos, indica El Liberal.