Las lluvias intensas podrían extenderse durante unas cinco semanas en Misiones

Misiones comienza a atravesar los primeros efectos asociados a El Niño, con un escenario que durante las próximas semanas combinará lluvias abundantes, fuertes variaciones de temperatura y un aumento de las condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas. Así lo explicó Marco Hernández, integrante del equipo de Alerta Temprana, quien anticipó acumulados de precipitaciones muy superiores a los valores habituales.

“Lo más importante es que nos esperan en cinco semanas, cuatro o cinco semanas de mucha lluvia”, señaló Hernández. De acuerdo con las proyecciones que maneja el organismo provincial, el período estará acompañado además por sucesivos ingresos de masas de aire cálido y frío, una dinámica que incrementará la inestabilidad atmosférica sobre la región.

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Para la próxima semana, Hernández anticipó un ascenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar registros cálidos o calurosos. Sin embargo, hacia finales de agosto volvería a producirse un descenso debido al ingreso de aire frío. El especialista agregó que durante los primeros días de septiembre podría avanzar otra masa de aire de características aún más frías.

“Muy probablemente para los primeros días de septiembre ingrese otra masa de aire frío, muy fría, con probabilidad incluso de generar heladas. Luego de ese evento van a elevarse rápidamente las temperaturas”, explicó.

Según Hernández, precisamente esa sucesión de condiciones opuestas constituye uno de los factores que deberán seguirse con mayor atención durante las próximas semanas. “La oscilación de temperaturas lo que va a generar es muy probablemente eventos de gran energía y severidad”, afirmó.

En ese contexto, advirtió: “Estamos esperando la ocurrencia de tormentas muy severas para las próximas semanas”.

Un Niño fuerte ya comienza a mostrar sus efectos

Asimismo, Hernández vinculó directamente el comportamiento del tiempo con las primeras señales concretas del fenómeno de El Niño en la provincia. “Esto es parte ya de la manifestación de un Niño fuerte”, sostuvo.

El integrante de Alerta Temprana explicó que el fenómeno presenta “temperaturas muy por encima de lo habitual en el Pacífico” y que esa situación provoca alteraciones en la circulación atmosférica que repercuten sobre Misiones y buena parte del sur de Sudamérica.

Según indicó, El Niño genera “estos volúmenes y frecuencia de lluvias tan grandes que estamos viviendo ahora en estos días”, un comportamiento que podría mantenerse y profundizarse durante los próximos meses.

A las precipitaciones se sumará un comportamiento térmico irregular. Hernández explicó que, aunque todavía transcurre formalmente el invierno, las características meteorológicas que registra Misiones se asemejan a las propias de la primavera.

En ese período, los ingresos alternados de masas de aire frío desde el sur y aire cálido desde el norte producen fuertes contrastes térmicos. Hernández remarcó que estos cambios no necesariamente serán graduales, sino que pueden presentarse de manera abrupta. “Son estos cambios abruptos de temperatura, estas oscilaciones que dependen de los ingresos de las masas de aire frío y caluroso del norte que generan estos contrastes”, señaló.

El especialista agregó que estos enfrentamientos entre masas de aire con características muy diferentes favorecen precisamente los fenómenos meteorológicos más intensos. “Este tipo de eventos son los que generan las tormentas de mayor energía, de mayor violencia, de mayor severidad”, afirmó.

Hasta 500 milímetros acumulados hacia finales de agosto

Uno de los principales indicadores de la magnitud del fenómeno será el volumen de precipitaciones previsto para Misiones. Hernández señaló que solamente hacia finales de la próxima semana podrían acumularse alrededor de 100 milímetros de agua.

“Para fines de la semana que viene estamos esperando alrededor de 100 milímetros acumulados y las semanas sucesivas esperamos acumulados de ese orden que completarían un total de 500 milímetros más o menos hasta final de agosto”, precisó.

El registro resulta considerablemente superior a los valores habituales para el período y podría generar consecuencias en distintos puntos de la provincia, especialmente en sectores vulnerables a anegamientos, desbordes o problemas derivados de la saturación de los suelos. “Son valores muy por encima de los normales y seguramente van a traer algún tipo de inconveniente. Así que hay que estar atentos”, advirtió Hernández.

Las lluvias no estarán circunscriptas a Posadas ni a una zona puntual. El especialista señaló que el escenario alcanzará prácticamente a todo el territorio misionero, aunque la cuenca del río Uruguay podría recibir los mayores volúmenes. “Estos son valores que se están esperando para toda la provincia. Probablemente la zona más afectada por las lluvias sea la de la cuenca del Uruguay, pero vamos a tener valores bastante similares en toda la provincia”, explicó.

La tendencia podría extenderse además durante toda la primavera y el verano. De acuerdo con Hernández, Misiones quedará ubicada dentro de una extensa región del continente donde se concentrarán importantes acumulados de precipitaciones. “Toda la provincia, en toda esta primavera y verano, va a constituir un polo de pluviometría del continente”, afirmó.

El área con mayores lluvias abarcará, según indicó, Misiones, sectores del sur de Brasil y Paraguay y el norte de Corrientes. “Las mayores precipitaciones van a estar alrededor de la provincia, sur de Brasil, Paraguay, norte de Corrientes, toda una región que va a estar muy afectada por las lluvias”, concluyó. (Misiones Online)