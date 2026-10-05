La producción de autos cayó 15,6% en septiembre

La producción de autos cayó 15,6% interanual en septiembre, cuando las terminales radicadas en Argentina fabricaron 39.747 vehículos, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). En contraste, las exportaciones aumentaron 6,8% frente al mismo mes de 2025 y alcanzaron su mayor volumen mensual de 2026.

Entre enero y septiembre, la fabricación totalizó 314.975 unidades, lo que representó una caída del 16,9% respecto del mismo período del año anterior. El resultado reflejó la persistencia de dificultades para recuperar los niveles de actividad.

En la comparación mensual sin ajuste estacional, la producción registró una leve suba del 0,9% frente a agosto. Por su parte, Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, estimó una contracción del 3% al descontar los factores estacionales, una medición diferente de la variación directa entre ambos meses.

Un mercado interno por debajo de 2025

El presidente de ADEFA, Rodrigo Pérez Graziano, sostuvo que el balance acumulado continuó mostrando dificultades. “La industria automotriz continúa atravesando un proceso de transformación, con un mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025 y una producción orientada a recuperar volumen”, señaló.

Las ventas de las terminales a los concesionarios también retrocedieron respecto del año anterior. En septiembre se comercializaron 43.214 vehículos, un 20,4% menos interanual, aunque el volumen creció 10,6% frente a agosto.

En los primeros nueve meses, las ventas mayoristas sumaron 344.589 unidades y cayeron 24,3%. De acuerdo con la estimación de Outlier, el promedio de producción del tercer trimestre quedó un 9,2% por debajo del segundo, en términos desestacionalizados.

Las exportaciones alcanzaron el mayor volumen del año

El resultado más favorable correspondió a los envíos al exterior. Durante septiembre se exportaron 28.213 vehículos, un 6,8% más que un año antes, y el volumen fue el más alto registrado durante 2026.

Los despachos equivalieron al 71% de la producción del mes. Pérez Graziano destacó ese desempeño y lo vinculó con la necesidad de profundizar el trabajo sobre la competitividad y la inserción internacional de la industria.

En el acumulado de enero a septiembre, las exportaciones alcanzaron 203.072 unidades, equivalentes al 64,5% de los vehículos fabricados. Así, el sector externo mostró una evolución más favorable que la producción y las ventas al mercado interno.

Brasil siguió como principal destino

Brasil concentró más del 60% de las exportaciones, aunque perdió participación respecto del año anterior. Al mismo tiempo, se destacaron avances en los envíos hacia América Central, Perú, Chile y Colombia.

Estos mercados explicaron, en conjunto, cerca de un 32% adicional de los despachos, según la información difundida. La diversificación de destinos acompañó el crecimiento exportador de septiembre.

Para el último trimestre, Pérez Graziano planteó como desafío convertir las mejoras mensuales en una tendencia sostenible. Mencionó la competitividad, la infraestructura y el acceso a mercados entre las condiciones necesarias para recuperar volumen.