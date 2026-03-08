Juicio por el ARA San Juan: exjefes de la Armada negaron responsabilidades y la querella denunció “mentiras” a las familias

Los imputados negaron responsabilidades directas en las decisiones sobre la última navegación

En el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan, cuatro exjefes de la Armada Argentina se declararon inocentes y rechazaron las acusaciones por el naufragio que provocó la muerte de 44 tripulantes.

Durante las audiencias ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los imputados negaron responsabilidades directas en las decisiones que llevaron a la última navegación del submarino.

El capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, quien fue el último en declarar, aseguró que no tenía injerencia en las condiciones técnicas del buque ni en la autorización final para que zarpara.

Según explicó, su función dentro de la estructura de la fuerza estaba vinculada al área operativa, pero no incluía la supervisión del mantenimiento ni la determinación sobre si el submarino estaba apto para navegar.

“No estaba en la línea de comando, no puedo darle órdenes al submarino”, sostuvo ante el tribunal, al tiempo que calificó de “falsas” las acusaciones en su contra.

En la misma línea, el capitán de navío destituido Claudio Villamide defendió el estado operativo del submarino y afirmó que cumplía con todos los requisitos reglamentarios para hacerse a la mar.

“El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos para navegar. Es falso que no estaba en condiciones”, declaró durante su testimonio.

Villamide también señaló que existe un vacío de información entre las 8:45 y las 10:51 del 15 de noviembre de 2017, momento en el que —según su explicación— se habría producido un hecho que provocó la pérdida de control de la nave.

El submarino desapareció el Desaparición del ARA San Juan y fue hallado un año después a casi 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia, a unos 907 metros de profundidad.

Desde la querella mayoritaria, que representa a 34 familias de las víctimas, cuestionaron con dureza las declaraciones de los acusados. La abogada Valeria

Carreras sostuvo que durante el juicio “volvieron las mentiras a las familias”.

Para la letrada, los imputados repitieron argumentos vinculados a la obediencia jerárquica dentro de la estructura militar para deslindar responsabilidades.

“Es un déjà vu del primer año del trágico hundimiento del ARA San Juan, cuando la mentira era la única información que recibían las familias”, afirmó.

Carreras también denunció supuestas presiones por parte de la Armada durante el proceso judicial. Según explicó, durante la etapa de instrucción personal de la fuerza acompañaba a testigos a declarar en la sede judicial de Caleta Olivia.

Además, señaló como “llamativa” la presencia en las audiencias de un auditor de la Armada, enviado para presenciar el juicio.

Pese a las críticas, la querella consideró que el desarrollo del juicio oral es positivo porque permite exponer públicamente las responsabilidades y las posiciones de cada una de las partes involucradas en el caso.