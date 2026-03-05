ARA San Juan: excomandante afirmó que el submarino “podía navegar de forma segura”

El excapitán de navío Claudio Villamide declaró ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz en el juicio por el hundimiento del ARA San Juan. Negó irregularidades en la decisión de permitir la navegación del submarino y sostuvo que la unidad se encontraba operativa.
El juicio por el hundimiento del ARA San Juan continuó con la declaración del excapitán de navío Claudio Villamide, quien sostuvo ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz que el submarino se encontraba en condiciones de operar al momento de su última misión.
El proceso busca determinar responsabilidades penales por el naufragio ocurrido en 2017 en el Atlántico Sur, en el que murieron 44 tripulantes.
Durante la segunda audiencia del debate oral, que se desarrolla en Río Gallegos, el excomandante de la Fuerza de Submarinos rechazó las acusaciones en su contra y defendió el estado operativo de la unidad naval.
“Decir que nosotros sabíamos que el submarino no estaba en condiciones y aun así lo mandamos a navegar es falso”, expresó Villamide ante el tribunal.
Defensa del estado operativo del submarino
La declaración del exoficial se extendió durante aproximadamente seis horas y consistió en una exposición técnica sobre el funcionamiento del arma submarina, el sistema de mantenimiento de la Armada y las condiciones operativas del ARA San Juan.
En ese marco, Villamide sostuvo que cumplió con las normas vigentes dentro de la estructura naval. “Los cargos que se me hacen son injustos, falsos y yo soy inocente. Cumplí con mi deber, con la doctrina de submarinos, los reglamentos y los procedimientos”, afirmó.
El excapitán recordó que el submarino había sido sometido a una reparación de media vida y que fue reincorporado al servicio activo en septiembre de 2015.
Según detalló, desde ese momento la unidad había realizado numerosas misiones. “Había realizado 27 navegaciones, acumulando más de 12.800 millas náuticas y alrededor de 1700 horas de inmersión”, explicó.
Restricciones operativas y mantenimiento
Durante su exposición ante el tribunal, Villamide también mencionó que el submarino tenía una limitación operativa preventiva que restringía su profundidad a 100 metros. Esa restricción había sido dispuesta por la Dirección General de Material Naval hasta tanto se realizaran determinadas pruebas técnicas.
De acuerdo con su explicación, la medida no impedía la operación del buque. “El estado actual de la unidad es operativo con una profundidad limitada a 100 metros”, se escuchó en un audio del comandante Pedro Fernández, reproducido durante la audiencia.
Villamide también describió el sistema de mantenimiento de los submarinos, que combina tareas realizadas por la tripulación con trabajos especializados en arsenales navales. “Antes de cada navegación se realizan pruebas obligatorias. Sin esas pruebas el submarino no puede zarpar”, afirmó.
Debate por las causas del hundimiento
Uno de los puntos centrales del debate judicial gira en torno a las causas del hundimiento del submarino. Según la explicación técnica brindada por Villamide, el incidente habría comenzado con el ingreso de agua por un conducto del sistema de ventilación.
Ese ingreso habría alcanzado el compartimento de baterías de proa, donde se produjo un cortocircuito que generó un principio de incendio.
No obstante, el excomandante sostuvo que todavía no existe una explicación definitiva sobre lo ocurrido. “No sabemos qué ocurrió. Solo manejamos hipótesis”, afirmó durante el cierre de su declaración.
Controversia por un audio reproducido
Durante la audiencia también se generó controversia por la reproducción de un audio de una exposición realizada por el capitán Pedro Fernández, comandante del ARA San Juan fallecido en el naufragio, publicó Ámbito.
En ese registro, Fernández describía el estado operativo del submarino durante 2017 y mencionaba que la unidad se encontraba en condiciones de servicio con la restricción de profundidad mencionada.
La reproducción del audio generó cuestionamientos por parte de las querellas y del Ministerio Público Fiscal, que solicitaron aclaraciones sobre el origen del material. “No sabemos de dónde se obtuvo este audio”, indicaron representantes de la fiscalía.
Ante ese planteo, Villamide explicó que había participado personalmente de esas jornadas y sostuvo que los encuentros habían sido registrados. “Los dos días de jornadas están grabados. Yo estaba ahí presente”, afirmó.