Imputaron por contrabando a un copiloto de Aerolíneas Argentinas que llevaba joyas ocultas en su valija

Un copiloto de Aerolíneas Argentinas fue imputado por presunto contrabando luego de que personal de seguridad detectara joyas ocultas en su equipaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El procedimiento se realizó el sábado 3 de octubre, cuando el tripulante se preparaba para viajar a Madrid.

Según informó Infobae, el hombre, identificado por sus iniciales D.O.L., tenía más de diez años de antigüedad en la compañía. Durante un control con equipos de rayos X, los operadores detectaron objetos cuya forma, color y densidad podían corresponder a metales como el oro.

Ante esa situación, convocaron a testigos y abrieron la valija en presencia del pasajero. En el interior encontraron cadenas, anillos y aros envueltos en un material similar al papel de aluminio.

Qué encontraron en la valija del copiloto

El procedimiento permitió secuestrar distintas piezas de joyería que estaban ocultas dentro del equipaje despachado a bodega. El inventario incluyó dos cadenas, ocho anillos y diez pares de aros.

De acuerdo con la información publicada, las cadenas pesaban 304 gramos en conjunto, los anillos sumaban 48 gramos y los aros alcanzaban los 96 gramos.

La principal sospecha de los investigadores se centró en la forma en que estaban acondicionadas las piezas. Según fuentes cercanas a la investigación citadas por el medio, el envoltorio metálico habría tenido como finalidad dificultar la detección de los objetos en los escáneres.

Sin embargo, la composición de las joyas todavía debía ser determinada mediante peritajes. Por ese motivo, al momento del procedimiento no se había confirmado oficialmente que todas las piezas fueran de oro.

Viajó a Madrid y quedó imputado al regresar

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N.º 6 de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por el juez Marcelo Aguinsky, con intervención del fiscal Guillermo Brugo.

Durante el operativo, el fiscal dispuso las medidas que debían seguirse y autorizó que el tripulante continuara con su viaje a Madrid, mientras se avanzaba en la verificación de los elementos secuestrados.

El copiloto no fue detenido, pero quedó imputado en una causa penal económica y fue citado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia.

La investigación continúa abierta y tiene al Estado Nacional como damnificado. Además, se dispuso que las imágenes obtenidas durante el procedimiento no fueran difundidas a la prensa por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Aerolíneas Argentinas suspendió al copiloto

Aunque Aerolíneas Argentinas no realizó declaraciones públicas sobre el caso, fuentes internas confirmaron que el tripulante fue suspendido de sus funciones después de que la compañía tomara conocimiento de lo ocurrido.

La investigación judicial busca determinar la composición de las piezas incautadas y establecer las circunstancias del presunto intento de contrabando. Por el momento, el copiloto permanece en libertad y deberá responder ante la Justicia en el marco de una causa que continúa en etapa de investigación.