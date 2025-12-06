Identificaron al conductor entrerriano que murió en Uruguay: los emotivos mensajes de despedida

En la madrugada del viernes se produjo un fatal accidente que terminó con la vida de un conductor entrerriano, que chocó contra un camión en la ruta 2, en Uruguay.

En las tardías horas de este sábado, se confirmó la identidad de la persona fallecida: se trata de Eduardo Gerling, de 50 años.

Era un hombre ampliamente conocido en Concordia y en zonas aledañas.

Posteos de la despedida

“Q.E.P.D Eduardo, terrible desgracia, es algo increíble. Hasta siempre loco, dale fuerzas a tu familia”, señaló un posteo en redes sociales. Uno de sus familiares más cercanos reposteó esa frase y expresó: “Que descanses en paz, primo”.

“Y hoy está barra loca llora por tu partida, mi querido amigo Eduardo Gerling. Te recordaré con tus locas anécdotas de cuando éramos pendejos. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Resignación para tu familia”, indicó otro usuario de las redes sociales.

Por último, otra persona expresó: “Hoy es un día demasiado difícil, demasiado especial, es un día cargado de emociones, de pérdidas, de reencuentros que no van a ser, de personas que ya no van a estar. Cada pérdida es un volver a recordar momentos, personas, lugares, emociones. ¡Que tristeza me causa perderte Eduardo Gerling! Que dolor, en paz descansa, que acá seguimos celebrando tu vida a tu manera, impecable, como un rey”.