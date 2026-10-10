El último gesto solidario de Gabriela Bastida y una emotiva despedida: "Gracias, toda una comunidad te va a extrañar"

El fallecimiento de María Gabriela Bastida provocó numerosas muestras de pesar y reconocimiento en la comunidad universitaria, entre colegas, estudiantes y profesionales que compartieron distintos momentos de su trayectoria. Los mensajes destacaron su compromiso con la formación académica, la defensa de los derechos y el acompañamiento humano que brindó durante su vida.

La magíster se desempeñaba como secretaria de Posgrado y Acreditación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). También desarrolló actividades docentes, participó en espacios de gestión y cogobierno universitario y dejó una huella en quienes compartieron su trabajo.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes instituciones y personas expresaron su agradecimiento por las enseñanzas y experiencias compartidas. Los homenajes se multiplicaron en redes sociales, donde se recordó especialmente su sensibilidad, compromiso y vocación de servicio.

El reconocimiento a su compromiso con los derechos

Desde el Protocolo frente a las Violencias Sexistas de la UNER publicaron un mensaje dedicado a quien fue integrante y posteriormente referente del espacio en la Facultad de Ciencias de la Salud.

"Su compromiso feminista, su escucha atenta y su mirada profundamente humana dejaron una huella imborrable en el trabajo del Equipo de Referentes y en cada intervención", expresaron sus compañeras.

También destacaron que Gabriela acompañó a estudiantes y colegas con respeto y sensibilidad. "Supo traducir los principios feministas y de defensa de la perspectiva de la diversidad sexogenérica en acciones concretas de protección, asesoramiento y acompañamiento", señalaron, y reafirmaron su compromiso de continuar ese legado.

El recuerdo de sus colegas y estudiantes

La Asociación Argentina de Instrumentadores Quirúrgicos Filial Jujuy (AADI), también expresó sus condolencias y reconoció su aporte a la formación profesional.

Desde la institución agradecieron su paso por la provincia como docente de la Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica, destacando su influencia en quienes tuvieron la oportunidad de ser sus alumnos.

"Expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su paso por nuestra provincia como docente, dejando su aporte en la formación profesional de quienes tuvieron el privilegio de ser sus alumnos", manifestaron desde la entidad.

Un último gesto solidario que refleja su legado humano

En medio de los homenajes también trascendió un gesto solidario vinculado con su fallecimiento. Según informó La Pirámide, el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay realizó un operativo de donación de órganos y tejidos que permitió beneficiar a cuatro personas mediante trasplantes renales y de córneas.

La intervención fue el tercer procedimiento de donación realizado durante el año en ese establecimiento sanitario. La noticia generó nuevas expresiones de agradecimiento hacia Bastida y su legado solidario.

"Aunque no estés en este plano terrenal, siempre pensando y ayudando a todos los que podés. Gracias Gabi. Gracias por dejar muchas enseñanzas, por el amor, compromiso, las charlas y risas que cruzamos", expresó una persona en redes sociales.

Una huella que permanece en la comunidad

Las despedidas coincidieron en destacar la dedicación de Gabriela Bastida a la educación, la igualdad y el cuidado de las personas. Su trayectoria trascendió las aulas y alcanzó distintos ámbitos profesionales y comunitarios.

La Facultad de Ciencias de la Salud había dispuesto el cierre de sus dos sedes el viernes 9 de octubre en señal de duelo, una decisión que reflejó el pesar institucional por su fallecimiento.

Entre los mensajes publicados, sus compañeras del Protocolo de la UNER resumieron el compromiso de mantener viva su tarea: "Seguiremos honrando su legado sosteniendo, con la misma convicción, el cuidado de los derechos a estudiar y trabajar libres de violencia".